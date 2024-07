'OSJETI SE RAST PLAĆA' / Povećana cijena cestarina za 10 posto. Direktor naplate: 'Sve u Hrvatskoj ide nabolje. Iskoristili smo priliku'

Nakon jučerašnjih gužvi, i ove nedjelje pojačan je promet, uz kolone na cestama. Boris Mišević je danas na Lučkom otkrio jesu li bile gužve danas zbog povratka s mora. 'Puno je lakše nego jučer, nema čekanja, nema gužvi, ali padaju rekordi ove godine. 120.000 vozila samo za ovaj vikend, očekuje se jedno 6 ili 7 sličnih jakih vikenda. Naravno, nismo ovdje da bismo samo brojali automobile, pokušavamo ukazati na trend' , rekao je Mišević koji je razgovarao s direktorom naplate Ivanom Ribičićem. 'Ove zadnje dvije godine su zaista rekordne, i prošla godina, a posebno ova. Od početka godine do prošlog tjedna 3 milijuna i 600 tisuća vozila više, što je 10.5 posto povećanje', rekao je Ribičić te naglasio da u tu brojku nije uračunat i ovaj vikend. Koji je razlog za to? 'Hrvatska je već od prije prepoznata kao turistička destinacija, mogu reći broj 1 na ovome dijelu. Ljudi imaju mir, sigurnost, uslugu, more, sve je dobro, a s tim i lakše prolaze. Autocesta je sigurna.' Nema puno čekanja, problem je jedino čvor Lučko, ističe. Cestarina je povećana za 10 posto, pa se postavlja pitanje za što će upotrijebiti taj višak? Možda za gradnju trećeg trake? 'Jednog dana i to. Ovo povećanje od 10 posto, znate da smo 2020. godine ukinuli, sukladno smjernicama Vlade. A sad se ukazala prilika, osjeti se rast plaća, standarda, sve u Hrvatskoj ide nabolje, tako da smo iskoristili priliku. Jedna stvar je bitna, 40 posto prihoda Hrvatskih autocesta je vezano za ljetnu sezonu. I neka je prihod od 13 do 15 milijuna eura, sigurno će dobro doći i za povrat dugova jer su Hrvatske autoceste i veliki investitor", rekao je Ribičić i naveo primjere cesta koje se dovršavaju