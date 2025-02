Treslo od Like do Dalmacije! Trut: 'Podigli smo sve snage na najviši stupanj pripravnosti'

U 18.43 jak potres zatresao je Dalmaciju. Magnituda mu je bila 4,8 prema Rihteru, a epicentar 15 kilometara sjeveroistočno od Starigrada Paklenice.Potres se osjetio diljem Dalmacije i sjeverno na kvarnerskom području. Uslijedio je niz manjih potresa. Zasad nema dojava o materijalnoj šteti. Iz Seizmološke službe veću štetu ni ne očekuju jer se potres dogodio u nenaseljenom području.

Sve o jakom potresu čitajte OVDJE.

Koje su posljednje informacije s terena saznali smo u razgovoru s Damirom Trutom, ravnateljem Ravnateljstva Ministarstva unutarnjih poslova RH.

"Građani se javljaju na broj 112, ali na sreću još nemamo dojava ni o kakvim štetama ili bilo kakvim žrtvama. Potres se osjetio dosta široko, diljem obale. I u Zadru, i u Šibeniku i u Gospiću. Čak neki kažu da se osjetio i u BiH. Dosta jedna široka zona koja je bila pod potresom. Podigli smo snage u najviši stupanj pripravnosti, kontaktirani su svi stožeri Civilne zaštite na tom području. Razgovarao sam se seizmolozima i oni nemaju informaciju o tome kako bi se to dalje trebalo razvijati", informirao nas je Trut.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje je li moguće da broj 112 zakaže i da se na njega netko ne javi kazao je:

"Ne bi trebao, jer je sustav uvezan u jednu jedinstvenu cjelinu po cijeloj RH. On ima 20 centara. I uvijek kada dođe do ovakvih nekih situacija koje bi mogle na neki način ugroziti rad jednog centra drugi preuzimaju njegove aktivnosti. Svi su pozivi informacijskog karaktera, a broj se zove ako je potreba, ako je negdje došlo do neke štete ili je netko ozlijeđen"