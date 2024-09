SVE OTIŠLO U DIM / Josip je radio u pilani u Mrkoplju. Ne može sakriti tugu: 'Teško je, za ovako malo mjesto...'

Stanovnici Mrkoplja teško su podnijeli požar u pilani koja je izgorjela u nedjelju. U njoj je radilo 80-ak radnika. Boro Kruljac proveo je čitav radni vijek u njoj i kaže: 'U prvi mah nisi svjestan da se to događa, a pred očima ti ide sve, a ne možeš pomoć. To je najgore...' Hala u kojoj je bila pilana potpuno se otopila. U prostorije su jutros došli i policijski istražitelji, koji rade na slučaju. U Mrkoplju gotovo da nema obitelji u kojoj barem jedan član nije zaposlen u pilani. Rade tu i cijele obitelji generacijama. Josip Budisavljević nije mogao sakriti da je utučen: 'Teško je sve to, za ovako malo mjesto… za sve je udarac veliki. - Kakvi su osjećaji u vama, kad ste čuli da gori? - A čujte.. kakvi. Svi su ubijeni.' Više pogledajte u prilogu Ide Balen.