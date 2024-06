Tragična poplava u Podravini. Jaka kiša koja je počela jučer poslijepodne, a nastavila se tijekom večeri i noći, zavila je mjesto Rasinju u crno.

U poplavljenom podrumu stradala je 75-ogodišnja žena, a obdukcija je pokazala da je umrla od srčanog udara. U Rasinju je inače palo više od sto litara kiše po četvornom metru. Poplavljena su i brojna naselja u Koprivničko- križevačkoj županiji. Privremeno je bila i zatvorena državna cesta D2 koja spaja Koprivnicu i Đurđevac. Županijski centar 112 primio je 100-tinjak dojava zbog poplavljenih podruma. Razmjeri štete zbrajat će se danima.

Josip Mihalina, suprug preminule žene: "Dok sam došo dole do nje, nje nema. Ona već je klonula u vodu s glavom. Srce. Niš drugo. Tak su ustanovili. Kako ne bi. Godinama si priuštiš, prišparaš, privrijediš i na zadnje dođe u roku jednu uru odnese sve."

"Ovo je sve, sve bilo voda. A ovo tu je kaj more bilo. Samo kaj je to gadna ta vod. Deske, kante, čak i bačvu je odnekud doneslo", rekla je Terezija Jakopanec, Rasinje te dodala: "Ja sam samo molila Boga da prestane dok još struja svetli do pol noći."

Štefica Pavlović, Rasinja: "Voda je takva jaka bila da je preokrenula škrinju od 420 litara. Punu mesa. Ja vam ne znam kaj bi vam rekla. Ja sam sam rekla: to nisam nikad doživjela. Ja sam tu u toj Raslini 42 godine."

'Bilo je grdo'

Reporter RTL-a Danas Mario Jurič razgovarao je s Nevenom Habijanom, zapovjednikom DVD-a Rasinja koji kaže da su danas odradili 40-ak intervencija.

"A jučer kako je bilo grdo, baš je bilo grdo. Imamo kritične točke svake godine, bujice su bile i uvijek su problemi. Ali nikad tako nije bilo. Nikad", kazao je Habijan te istaknuo da imaju dovoljno ljudi na terenu. Mnogi kolege su im došle pomoći.

"Zahvaljujem i mještanima koji pomažu i svima koji su došli pomoći. Jučer kad je bilo najgore bilo je stotinjak vatrogasaca, sjajan posao se odradio", zaključio je zapovjednik vatrogasaca u Rasinju.

POGLEDAJTE VIDEO: Zapovjednik DVD-a: 'Bilo je grdo, jako grdo. Nikad tako nije bilo':