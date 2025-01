Poljoprivrednici traktorima stigli pred načelnika: 'Sruši natječaj, molim te kao čovjeka'

Prosvjed stočara i ratara nezadovoljnih raspodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta u Općini Nijemci u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Traže poništavanje i reviziju natječaja te sastanak s ministrom poljoprivrede Josipom Dabrom, a do načelnika Općine Vjekoslava Belajevića stigli su traktorima.

Glasan prosvjed traktorima pred zgradom Općine Nijemci i jasne poruke poljoprivrednika nezadovoljnih raspodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta. "Nemamo ništa zemlje i dobili smo nula, Ministarstvo se kune u stočarstvo, svi ministri pričaju kako je stočarstvo prioritet – u praksi nula", kaže Tomislav Hrvojević iz Podgrađa.

"Mi samo tražimo pod ovim nebom koru kruha za nas, za našu djecu. Zemlja nam je primarna djelatnost, od toga živimo, od toga plaćamo svoje obaveze i evo na svim tim natječajima nikad ništa ne prolazimo i ne dobivamo", govori Marijan Krnjić iz Nijemaca. "Sve je bilo pogodovano pojedinim osobama, kako bih rekao užoj rodbini, prijateljima, braći od vijećnika i evo, tako je to uvijek kod nas", tvrdi njegov sumještanin Ivan Đurašević.

Načelnik izašao pred prosvjednike

Za 300 hektara zemljišta bilo je 1.200 ponuda, koje su, tvrdi načelnik Belajević, u Općini sukladno zakonu vrednovali i poslali Ministarstvu poljoprivrede gdje su utvrđene nepravilnosti. "Da neki gospodarski programi nisu dobro napravljeni, nisu popisane sve relevantne stvari koje trebaju biti u njima i da te ponude nisu valjale", kaže Belajević.

Poljoprivrednici kažu kako im je to čudno jer su svoje gospodarske programe radili sa stručnim konzultantima. "Evo ovaj moj koji mi je radio gospodarski program je napravio već trideset takvih prijava na drugim općinama i svagdje je prošlo, odjednom kod nas ne valja, a sve isto radi", priča Tomislav Hrvojević.

"Ja sam se borio za državu da bude to pravedno, a ovo je sad gore nego komunizam. Ne možeš ti ni doći da pitaš zbog čega - oni su imali svoje to i to i amen", buni se Mišo Ilić iz Podgrađa. "Zvao sam i Ministarstvo, oni su samo prebacili lopticu opet na Općinu i evo ne znam dokle će to ići tako – reketiranje, kako bih rekao, igraju se mačke i miša stalno", kaže Ivan Đurašević.

Načelnik Općine izašao je pred prosvjednike, rekao da mu je žao onih koji nisu dobili zemlju i kako je natječaj proveo po zakonu. "Načelniče, ja ti to tvrdim - imaš 400 hektara zemlje u podzakupu, imenom prezimenom, je l' trebam nabrajati? Ja ti gledam u oči! Sruši natječaj, sruši, ja te molim kao čovjeka", poručuje načelniku Josip Grgić iz Podgrađa.

"Ako je to moguće, a Vijeće je izglasalo odluku nemam čak ni protiv toga ništa", odgovara načelnik.

Traže sastanak s ministrom

Nezadovoljni stočari i ratari o ovom slučaju žele razgovarati i s ministrom poljoprivrede Josipom Dabrom. "Naravno da ću primiti sve na sastanak, svi koji misle da treba nešto revidirati, mijenjati - saslušati sve naše poljoprivredne proizvođače, ja sam uvijek otvoren za te stvari", jasan je Dabro.

Prvi prosvjed seljaka već drugog dana Nove godine. Po svemu viđenom gorući problem raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta mogao bi je i obilježiti.

