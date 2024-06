U 9 sati ujutro ispred gospićkog Zavoda za javno zdravstvo političari su čekali u redu na testiranje za lake i teške droge.

"Evo ja, za razliku od tebe, sve negativan", rekao je poznati gospićki ugostitelj Ivica Ico Kovačević, kandidat za zamjenika gradonačelnika Darku Milinoviću. Obojica kandidata stranke LiPO gledala su svoje rezultate, a Milinović dodao.

"Ovo je Normabel, to sam jutros popio prije operacije da se smirim da mogu operirat"

Nekadašnji ministar zdravstva na testiranje je došao između dviju operacija, još u bolničkoj kuti.

"Nas dva smo na ovu blamažu primorani jer je insinuacija da Ivica Kovačević Ico ili Darko Milinović Dado su pod nekim opijatima. I vidite li dokle to ide? Straše. Jer su mislili da nećemo doći"rekao je Milinović i poručio da se ne boji, a njegov protukandidat Joso Vrkljan iz HDZ-a je zaključio:

"Ne vjerujem da je 70 posto Gospića pod utjecajem nekih droga i onda je krenulo ovo sve i mi smo kao pozitivni primjer, ja i moja zamjenica Kristina Prša, došli da se testiramo".

Inicijativa da se političari testiraju krenula je od lokalnog web portala nakon videa objavljenog prilikom slavlja zbog prolaska u drugi krug izvanrednih izbora za gospićkog gradonačelnika u kojemu je Darko Milinović prepričao kako njegov zamjenik smatra kako je "70 posto Gospića napušeno".

"Video je bio u jednoj opuštenoj atmosferi i moja isprika, ali samo zbog one psovke. Ja i Ico smo među mladima, zezamo se, šalimo se" pojasnio je Milinović.

I HDZ-ov kandidat i njegova zamjenica testirali su se na opijate davanjem uzoraka urina u prisustvu zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo.

"Ako gospodin Milinović kaže da je to šala, ja ću mu čak i povjerovati. Može biti šala, samo što je jedna jako neukusna šala", smatra Kristina Prša (NEZ.), kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Gospića.

A Gospićani sve smatraju lošim imageom za grad.

"Malo suspekt to sve da se naši političari moraju na drogu testirati. To mi je nešto odvratno" rekla je Anka iz Gospića, a njena sugrađanka Lucija dobacila u prolazu "Prljava kampanja, eto to"

"Jako loše. Jako loše i sramota da se pred izbore to radi. Ne sviđa mi se ovakva kampanja"rezimirala je Ivka iz Gospića.

Iz stranke LiPO uvjereni su da im video neće ugroziti povjerenje kod birača.

"Imaju loš rezultat iz prvog kruga tako da su okrenuli na prljavu kampanju ne bi li nadoknadili taj minus od 10 posto iz prvog kruga" mišljenja je Ivica Kovačević.

Milinović je dolazak na testiranje je uvjetovao dolaskom i HDZ-ovog Ernesta Petryja koji ga je zamijenio na funkciji župana

" To je zato što se ne može pomiriti sa svojom sudbinom da je izgubio izbore, a ustvari, ako pratite njegov privatni život, on se budi s imenom Ernest, zaspiva s prezimenom Petry, tako da ima kompleks manje vrijednosti"poručio je HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry.

Svi testirani spremni su se odazvati i na testiranje na vlasi kose koje pokazuje konzumaciju droga i do pola godine unatrag. Žestoka kampanja u Lici ide dalje.