Reakcija oporbe / Policija upala u Ministarstvo kulture. Grmoja: 'Očito se steže obruč oko ministrice'

Policija je jutros po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja upala u Ministarstvo kulture i medija. Posjetili su i urede bliskih suradnika ministrice kulture Nine Obuljen-Koržinek među kojima i glavnog konzervatora Ministarstva Davora Trupkovića. Premijer Andrej Plenković i dalje vjeruje svojoj ministrici, no za oporbu je ipak važna akcija europskih tužitelja. 'Nažalost, danas svjedočimo tome da se patološki lašci poput Nine Obuljen Koržinek, Andreja Plenkovića i Ivana Turudića stavljaju na vodeće funkcije ove zemlje', rekla je SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović. 'Očito se steže obruč oko ministrice Obuljen. Radovi se nisu mogli izvršavati bez da je netko dao potpis, a znamo kako sustav funkcionira. Ministrica je u najmanju ruku morala o svemu biti obaviještena', poručio je saborski zastupnik Nikola Grmoja. Više pogledajte u videu