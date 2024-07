'ZAKON JE TAKAV' / Policajka otkrila bi li kaznila muškarca koji je trčao u papučama na A1: Upozorila i na posebno opasan prekršaj

Nevjerojatan prizor snimio je RTL-ov reporter Boris Mišević na autocesti A1 između Lučkog i Jastrebarskog. Između kolone vozila koja se lagano kretala trčao je muškarac u papučama. Nakon nekoliko minuta potrage za papučom suvozačice, vratio se natrag do svog automobila. Boris je u javljaju rekao da je to jako opasna situacija, iako to možda nekome može izgledati smiješno. 'Je, zakonom je propisano da se autocestom ne smiju kretati pješaci, biciklisti, osobna prijevozna sredstva, zaprežna prijevozna sredstva. To je s razlogom, jer ne spadaju u kategoriju vozila kojima se smije kretati dovoljnom brzinom kako se ne bi dovodila u opasnost opća protočnost prometa', rekla je Martina Hajdarević Dragičević, policijska službenica za poslove prometne policije. Na pitanje bi li bi ga kaznila ili samo upozorila, policijska službenica odgovara: 'Zakon je takav, postoji kažnjavanje. Znači, s razlogom postoji upozorenje za manje opasne prekršaje." Mišević kaže da je svjedočio dva puta preticanju po zaustavnoj traci. "To je posebno opasan prekršaj... Može naletjeti na vozilo u nuždi. Vozači i djeca koji se voze iza ne računaju da će netko doletjeti tom zaustavnom prometnom trakom. Mogu otvorit vrata, izleti dijete, može netko napraviti prometnu nesreću s vrlo teškim posljedicima, što ljudi ne razmišljaju o tome", odgovorila je te dala savjete vozačima koje možete poslušati u prilogu