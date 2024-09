'NORMALNI RADNI DAN' / Nagrada za hrabrost policajcu Ivici! Uhitio provalnika, ali njemu to nije ništa posebno

Dan je policije. A najvrednijima, ali i najhrabrijima, dodijeljene su i posebne nagrade. I to za razne akcije - od spašavanja djece do hvatanja lopova, i to kad nisu u službi. Pogledajte više u prilogu Ivane Ivande Rožić.