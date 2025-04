Svi žele odati počast papi, odar posjetilo više od 50.000 ljudi: Pojačavaju se mjere sigurnosti

Sve je više ljudi koji dolaze u Vatikan prema bazilici svetog Petra kako bi odali počast preminulom papi Franji. Od srijede je njegovo tijelo ondje izloženo pa je red za ulazak u baziliku dugačak više stotina metara. Do sada je papin odar posjetilo više od 50.000 ljudi.

Neki vjernici ipak su odustali od obilaska papinog odra zbog prevelikog reda koji iziskuje višesatno čekanje.

Bazilika bila otvorena sve do zore

Iako je bilo planirano da bazilika bude otvorena noćas do ponoći, ona je na kraju ostala otvorena do 5 sati i 30 minuta ujutro, a nakon toga je otvorena samo sat i pol kasnije, odnosno u 7 sati.

Puno je hodočasnika iz Hrvatske koji su također došli odati počast papi.

Svi hodočasnici koji žele doći u Vatikan, u baziliku svetog Petra i odati počast odru pape Franje, moći će to učiniti sve do sutra navečer, odnosno do 20 sati kada se zatvara lijes.

Početak sprovoda pape Franje očekuje se u subotu u 10 sati.

Čekaju se detalji sprovoda

Iako su danas objavljeni liturgijski detalji samog obreda, oni tehnički detalji još uvijek se čekaju. Očekuje se da će sve biti poznato kroz dan. Mjere sigurnosti u Vatikanu se pojačavaju iz sata u sat. Tijekom cijeloga jutra postavljaju se i posebne ograde, ali isto tako se kontrolira tko ulazi i što unosi u ovaj prostor.