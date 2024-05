OPREZ! / Pogledajte što jedemo, veći komadići mogu ošteti ždrijelo. Stručnjak: 'Većina tih mlinaca...'

Ako u kuhinji imate jednokratni mlinac za krupnu sol - oprez. Državni inspektorat sumnja u njihovu zdravstvenu ispravnost. Zato je zabranio čak tri takva proizvoda. Nekoliko okretaja i evo je. Sol s dodatkom plastike. Nakon duljeg mljevenja to izgleda ovako. Pogledajte što jedemo. "Većina tih mlinaca ima keramički mlin koji nakon mljevenja soli prelazi preko plastičnog dijela gdje dolazi do njezinog oštećenja, ako su veći komadići može ošteti ždrijelo", objasnio je Dario Lasić voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane NZJZ-a Dr. Andrija Štampar. To se događa jer je sol izrazito tvrda. Zbog toga su neki proizvodi s mlincem za krupnu sol maknuti s polica.