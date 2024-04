SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE / Podnesena kaznena prijava protiv Matanića. Mogao bi i u zatvor: 'Ali ako se žrtve ne jave...'

Općinsko kazneno državno odvjetništvo pokrenulo je izvide vezane uz javne optužbe za seksualno uznemiravanje na račun redatelja Dalibora Matanića, i sada je za cijeli slučaj ključno, kažu, da se žrtve jave policiji. Dok javne osude neprimjerenog, predatorskog ponašanja stižu sve glasnije sa svih strana filmskog svijeta, još nema prijava žrtava. Međutim iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova stiže potvrda kako su podnijeli kaznenu prijavu DORH-u te zatražili informacije koje do sada imaju. Inspektori zovu civilne udruge i osobe za koje smatraju da mogu doći do žrtava kako bi im se obratile, a dokaže li se Mataniću kazneno djelo spolnog uznemiravanja, za to bi mogao dobiti i kaznu zatvora. "Ako se žrtve ne jave i ako nema dokaza da je počinjeno to kazneno djelo, onda nema ni procesuiranja. Međutim, mislim da neki medijski linč i prevelika medijska zainteresiranost za ovaj postupak će spriječiti i žrtve da prijavljuju kazneno djelo ako je ono počinjeno. Jer će svako smatrati da će biti pod velikom lupom javnosti, istraživan, intervjuiran, da će se i preispitivati i njezin život i da će biti dodatno viktimizirana. Jer ljudi mogu iz nekog događaja ili izjave mogu proizvesti zaključak, što se i vrlo često zna dogoditi, da je netko sam dao povoda nečemu što mu se dogodilo. To su vrlo osjetljive stvari", poručila je odvjetnica Jasminka Biloš.