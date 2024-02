'ne znaš što te čeka' / Plove na ruti hutista. Kapetan Tomas za RTL: 'Cijelo vrijeme smo bili napeti, držali smo puške u rukama'

Oči svijeta uprte su u Bliski istok gdje je prolazak brodovima kroz Crveno more i dalje opasno zbog napada hutista. Svjedoči tome i hrvatski kapetan broda Solin Mario Tomas koji je tim kritičnim područjem prošao prije dva dana. Na brod je ukrcana i oružana pratnja koja je pazila da sve prođe u redu i da sigurnost posade ne bude ugrožena. Napad hutista dogodio se na njihovoj ruti ubrzo nakon što su prošli tim područjem. "I to je tu negdje blizu Jemena i pred kraj nam je područje gdje bi moglo doći do opasnosti. Cijelo vrijeme smo bili napeti i pod jednim neugodnim osjećajem, jer ne znaš što nas čeka. Uvijek smo vrtjeli u glavi neke moguće scenarije i bili smo dosta dobro pripremljeni. Za sada su iskustva tolika da smo vidjeli tri ratna broda. Jedan je bio baš veliki, ali ne znam koje nacije – nije Amerikanac. S jednim smo se identificirali. Naravno, kad je bilo najkritičnije, zaštitari su držali puške na gotovo. Sad smo snizili opasnost, pa se malo i osjećamo bolje. Šezdesetak milja od Jemena udaljenosti, ovdje je granica Jemena i Saudijske Arabije, a mi smo tu taman na 16 stupnjeva. Mislim da nam nije loše otići što dalje od Jemena, udaljiti se koliko se može", kazao je kapetan broda Solin Mario Tomas za RTL Danas