Plenković skriva kad će izbori, dva su dana u igri: 'HDZ-ovci su skloniji jednom datumu'

HDZ-ovci su se okupili na redovnoj sjednici Predsjedništva stranke. U HDZ-u tvrde da predsjednički izbori nisu bili u prvom planu. Izbore Vlada još nije raspisala, a spekulira se o datumima u prosincu. Očekuje se da će to svakako biti nedjelja, 22. ili 29. prosinca. RTL-ova reporterka Katarina Brečić uživo se javila u RTL-u Danas nakon sjednice HDZ-ova predsjedništva i izvijestila kako premijer Andrej Plenković nije otkrio kada će biti izbori.

"Plenković tu informaciju čuva za sebe. Samo je rekao da to neće biti srijeda, aludirajući na to da je Milanović parlamentarne izbore sazvao za srijedu. Zakonski mogući datumi za izbore su 22. i 29. prosinca. Razgovarala sam s nizom Plenkovićevih suradnika, ni oni ne znaju koji će to datum biti, iako su skloniji datumu 22. prosinca", izvijestila je Katarina Brečić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je da je, koji god datum bio, jasno kako je predkampanja debelo počela, neki su već predstavili svoje slogane. "U HDZ-u kažu da će njihov kandidat Dragan Primorac svoj slogan predstaviti ovaj tjedan, a onda program za tjedan ili dva. U timu Zorana Milanovića zakošani su do grla i ne žele otkriti kakva će biti njihova kampanja. Dragan Primorac rekao mi je da će sam prezentirati program i kampanju, da će mu se premijer pridružiti pokoji put", navela je RTL-ova reporterka.

Plenković je novinarima danas rekao da će sudjelovati u kampanji Dragana Primorca i biti na skupovima. "Ako se premijer odluči za 22. prosinca, to znači da Vlada već ovaj tjedan mora raspisati izbore i da idući tjedan svi koji žele postati službeni kandidati moraju krenuti u skupljanje potpisa. Imaju za to 12 dana i trebaju skupiti 10.000 potpisa da bi postali kandidati na izborima. Kada prođu žalbeni rokovi i ako izbori budu 22. prosinca, to znači da će biti 17 dana službene kampanje", rekla je Katarina Brečić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa