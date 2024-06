S Markova trga javila se reporterka Dajana Šošić s najnovijim detaljima nakon što je Plenković rekao da će za Pupovca biti dovoljno ruku da bude na čelu Odbora za nacionalne manjine.

Hoće li DP glasati za Pupovca i što je bilo presudno da promijene mišljenje?

"Kako doznajem, Domovinski pokret glasat će protiv Milorada Pupovca na čelu Odbora ako on bude prijedlog Kluba nacionalnih manjina, a po svemu sudeći to će biti tako. No problema s izglasavanjem ne bi trebalo biti jer je riječ o običnoj većini pa će uz HDZ glasove dati i većina oporbe."

"S druge strane DP je jasno inzistirao da to ne bude Pupovac, ali očito su popustili danas premijeru i kažu da su s njim dogovorili neke stvari koje su njima bitne."

Više pogledajte u nastavku:

