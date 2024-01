od novigrada do splita / Pije 3 vrste tableta, dobio je žuljeve i bole ga noge. Ante je zbog 150 km dugog puta uzeo i godišnji: 'Sve za Hajduka'

Krenuo je iz mjesta pokraj Novigrada, pješice do Splita, sve u čast Hajduka i povratka Ivana Perišića. On je Ante Baraba i ima 62 godine, a pred njim je 150 kilometara dugi put. Ide polako, etapu za etapom. Nije mu lako, pije tri vrste tableta, dobio je žuljeve i noge ga bole. Ali ne Ante Baraba ne odustaje. Krajnji cilj je Split, točnije Poljud. I karta za utakmicu je spremna. Krenuo je u srijedu iz rodnog Paljuva, a put je dug 150 kilometra. Sve u čast Hajduku i povratku Ivana Perišića. zbog svega je uzeo i godišnji odmor. "Moja se rič pogazit neće! Sve za Hajduka.” Sin i brat mu nose čistu odjeću, jer se nije htio opteretiti. Putem ga zaustavljaju, nude hranu ali i prijevoz. No on sve odbija. Samo traži podršku. Branko Škornja, prijatelj iz Šibenika: “Da sam mu podršku i da ga vidim, nisam ga vidija davno, jer on u Paljuvu, a ja u Šibeniku.” Susretu s Perišićem se ne nada, jer kaže ništa nije dogovoreno. no Poljud sve je bliže. Pa Ante dodaje: "Ja sam rekao neka put traje koliko traje, ja ću stići. Poša sam sa suzama, ali doći s pismom." Kondicije možda nema, ali ima volje i ljubavi. Više pogledajte u rpilogu Dragane Eterović