Papa Franjo mora opet učiti govoriti, hrvatski liječnik objasnio što to znači: 'Trebat će vremena...'

Vijest koju su svi čekali - Papa Franjo nakon pet tjedana izlazi iz bolnice! Ranije je objavljeno da će vjernici sutra prvi put od kada je hospitaliziran i vidjeti Papu.

S prozora bolnice u nedjelju će pozdraviti okupljene i dati im svoj blagoslov.

"Kada je on u Vatikanu na Trgu svetog Petra, moli uvijek molitvu Anđeo Gospodnji. Sutra, on će pozdraviti vjernike, a kako će to točno izgledati još uvijek ne znamo. Međutim, sama činjenica da ćemo ga nakon više od mjesec dana njegove borbe s bolesti ponovno vidjeti da će ponovno biti među nama je jedna lijepa, velika i radosna vijest", ističe rektor Papinskoga hrvatskoga zavoda svetoga Jeronima u Rimu Marko Đurin.

Opet uči govoriti

Ne očekuje se da će Papa održati molitvu pogotovo nakon što je iz njegovog najbližeg kruga stigla informacija da će zbog duge terapije kisikom ponovno morati učiti govoriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To znači da će se morati prilagoditi procesima plućne rehabilitacije gdje se zapravo treba prilagoditi omjerima vrijednosti kisika i mogućnostima koliko će moći govoriti. Nećemo reći učiti govoriti, ali trebat će vremena da ponovno počne razgovarati na adekvatan način", objasnio je voditelj Odjela interne medicine KBC-a Zagreb Saša Srića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom ovih pet tjedana koliko boravi u bolnici, Papa je viđen samo jednom i to na fotografiji koja je objavljena prošlog tjedna. Ranije je objavljena i kratka audio snimka Papine zahvale vjernicima.

Foto: Tiskovni ured Svete Stolice

I Hrvati mole za Papu

"Od srca vam zahvaljujem na molitvama za moje zdravlje koje upućujete s Trga svetog Petra. Pratim vas odavde", poručio je 88-godišnji oglavar Katoličke crkve.

Vjernici su optimistični i uzbuđeni. "Žao mi je što ne može izravno komunicirati, ali učinit će to na neki drugi način", istaknuo je jedan od njih.

"Nadam se najboljem, da će brzo ozdraviti i da će moći govoriti. U suprotnom, Crkva će jako patiti", dodaje drugi.

Za Svetog Oca u Rimu svakodnevno mole i Hrvati. "Možemo reći da na tjednoj bazi imamo na desetak grupa Hrvata u Rimu iz svih dijelova domovine i iz Bosne i Hercegovine. Svi oni mole za Papu i da se on što prije vrati u Vatikan i da doživljaj Jubilea bude potpun", zaključuje Đurin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pripreme pred bolnicom su počele, Papa bi se na prozoru treba pojaviti malo poslije 12 sati, a njegov Angelus i ovoga puta bit će podijeljen u pisanom obliku.