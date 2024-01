ZIMSKE RADOSTI U DALMACIJI / Pao snijeg i u Cetinskoj krajini. Petra Nižetić: 'Nije ga puno, ali veseli nas sve, a posebno djecu'

Snijega je bilo i na jugu, najviše u Zagori. S njim su u Dalmaciju stigle i zimske radosti. Prve pahulje sinoć su uskoro sve zabijelile. Već nadomak Splita stvarao se bijeli omotač, a ralice su odmah izašle na teren. Jutros je snijega ostalo malo gdje, ali to nije pokvarilo oduševljenje. 'Mali jedva čeka na snijeg, tako da smo i mi jedva dočekali da nam padne malo, pošto pravog nema ni u Kupresu, rekao je Frano Mastelić iz Sinja. Oduševljenje dijeli i Duje Banović koji je čak iz Splita došao na skijanje u Cetinsku krajinu: 'Stric me zove hoćemo li doći na snijeg, mi cijeli radosni smo se obukli i došli se grudati'. Iako su ceste do jutros bile očišćene, stvarala se poledica pa su neki vozači imali problema. Neki se nisu spremili za zimske uvjete pa su ostali na cesti. Više pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Dragane Eterović