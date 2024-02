nasljednik Roberta Hranja / Pao dogovor Pantovčaka i Banskih dvora? Vojni analitičar: 'To je jako loša stvar, pa to su bitne funkcije'

Ured predsjednika republike i Banski dvori dogovorili su se o nasljedniku admirala Roberta Hranja na mjestu načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga. To je general bojnik Tihomir Kundid, dosadašnji zapovjednik Hrvatske kopnene vojske. Imenuje ga predsjednik republike na prijedlog Vlade koja bi sutra trebala pokrenuti proceduru jer Hranju mandat istječe u četvrtak. Navodno je Kundidovo imenovanje vezano u paketu s ostankom Danijela Markića na čelu SOA-e kojem mandat istječe u svibnju, a premijer ga na tom mjestu vidi i u trećem mandatu. "Mislim da je prilično neugodno da se tako bitne funkcije zapravo biraju već na isteku mandata, samo dan, dva, tri, četiri prije krajnjega roka, a to je kod nas zadnje vrijeme nažalost postala nacionalna praksa posebno u sektorima koji traže ikakav dogovor između predsjednika republike i Vlade RH", kazao je analitičar portala Obris Igor Tabak. "To je loša stvar, kao da četiri godine nismo znali kada istječe mandat načelniku", dodao je Tabak.