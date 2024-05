FINALNA VEČER / Ovogodišnji Eurosong tresu skandali, ali Baby Lasagna ostaje glavni favorit: 'Hvala vam do neba'

Dva nas sata dijele do početka Eurosonga u Švedskoj. Baby Lasagna s Rim tim tagi dim, zaraznom pjesmom, nastupa pod rednim brojem 23, ali zapravo je 22. jer je Nizozemska izbačena s natjecanja. Ovogodišnji Eurosong tresu i sklandali, nizozemski predstavnik je izbačen s natjecanja. 'Jako smo razočarani. Mislim da je ovo vrlo bizarna odluka EBU-a. Donijeli su je prije nego što je istraga završena', šokirani su nizozemski fanovi. No, Baby Lasagna i dalje je na prvom mjestu kladionica. 'Hvala vam do neba, mislit ću na vas kad izađem na tu pozornicu i dat ću sve od sebe tamo, dat ću još jednu stepenicu više i jače koju ne bih dao da niste tamo', rekao je naš predstavnik. Sve najvažnije o izboru za pjesmu Eurovizije pogledajte u prilogu Zorane Čičak Kulić.