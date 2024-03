DJECA SU NAJRIZIČNIJA SKUPINA / Otvoreno savjetovalište za sve koji su na svojoj koži osjetili negativnu stranu interneta

Sve više vremena provode na internetu, a broj djece koja su iskusila negativnu stranu online svijeta sve je veći. Pomoć će od danas moći dobiti u prvom savjetovalištu za sigurniji internet. Psihološku pomoć i podršku pružat će djeci, roditeljima, ali i učiteljima i odgojiteljima. Više o tome zna Zorana Čičak Kulić Kao i većina svojih vršnjaka na internetu provode tri do četiri sata na dan. Opasnosti su svjesni. Što smiju, a što ne Fran i Dominik jako dobro znaju. "Ne ostavljam svoje osobne podatke nigdje, na društvenim mrežama imam samo prijatelje i jedino oni mogu vidjeti što sam, objavio", kaže Fran Kliska, učenik OŠ Petra Preradovića u Zagrebu. "Ima dosta online tračeva, grupa protiv nekoga, objavljivanja slika bez dozvole toga čije one jesu", dodaje Dominik Jančar, učenik OŠ Petra Preradovića u Zagrebu. U ovoj školi svaki takav slučaj rješavaju odmah. Mobiteli su zabranjeni na nastavi ali i tijekom odmora. "Najčešće nam se javljaju roditelji, ponekad i djeca o dijeljenju neprimjerenih sadržaja i poruka, zbog cyberbullyinga. Najčešće je riječ o grupama na društvenim mrežama gdje jedni druge dodaju, izbacuju, dijele neprimjerene sadržaje", objasnio je Zvonimir Radić, pedagog u OŠ Petra Preradovića u Zagrebu. Broj poziva u pomoć u Centru za sigurniji internet lani je narastao za 300 posto, baš zato otvoreno je prvo psihološko Savjetovalište za online nasilje. "Najveći broj upita vezan je za korištenje, za sigurno korištenje. Tu su bili oblici vršnjačkog nasilja, dijeljenje eksplicitnih fotografija, primitak neprimjerenih poruka, vrbovanja djece. Slučajevi su razni, a zovu nas djeca, roditelji, nastavnici po školama", kaže Tomislav Ramljak, voditelj Centra za sigurniji internet. Svima koji su iskusili negativnu stranu online svijeta od sada će na raspolaganju biti tim psihologa, socijalnih radnika i pedagoga. "Naš savjet je uvijek nekako potaknuti roditelje da budu jednako angažirani u za online svijet svoje djece kao i za njihov offline svijet. Potičemo djecu da paze na ono što dijele na internetu, da razmišljaju o tome da te slike, podaci koje objavljuju, uvijek ostaju na internetu", rekla je Tea Čičić, socijalna radnica u Savjetovalištu za sigurniji internet. Organizirat će radionice i edukacije, a cilj je da pomoć dođe do svih. "Ovo će biti polazno mjesto za budući mobilni tim koji će s ove lokacije otići u ostale dijelove Hrvatske kako bi proveli predavanje u školama, ili se odazvali na poziv za psihološku pomoć u slučaju vršnjačkog nasilja ili zlostavljanja djece", kaže Tomislav Ramljak.