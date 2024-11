'I OVO JE BEROŠEV PROJEKT' / Otrovne čestice iz spalionice, visok krvni tlak i srčani udar: Zagrepčani digli glas protiv projekta 'koji smrdi'

Nekoliko stotina Zagrepčana ustalo je protiv izgradnje spalionice infektivnog otpada u KBC-u Zagreb jer smatraju da nije ni najbolje niti jedino tehničko rješenje. Tvrde kako su zdravstveni i okolišni rizici izgradnje spalionice neprihvatljivi te da se krše urbanistički propisi. Najavljeni su i dodatni pritisci na izvršnu vlast sve dok projekt ne bude zaustavljen. Prosvjed je podržao i dio liječnika koji su otkrili što bi spaljene čestice medicinskog otpada mogle napraviti zdravstvenoj slici građana. 'Štetu uzrokuju tako da povise krvni tlak da dovode do povećanog rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti kao što je srčani udar, ali i moždani udar. To su sve razlozi zašto ne želimo spalionicu', rekao je Maks Lukas Šenjug,specijalizant pedijatrije u OB Virovitica. 'Ova spalionica već sad smrdi i to smrdi jako na korupciju. Ja se tom dojmu ne mogu oteti i to je jedini razlog zašto se ovaj projekt može gurati dalje', komentirao je predsjednik udruge Eko Zagreb, Tomslav Čokalić. Više pogledajte u prilogu