HRVATSKI VOJNICI NA KOCKI / 'Ono što tvrdi Milanović bila bi prekretnica u ratu u Ukrajini. Postoji jedno ali'

NATO ide u Ukrajinu, što znači i hrvatski vojnici - uvjerava u to predsjednik Republike Zoran Milanović. Laži - odgovara mu predsjednik Vlade Plenković i naziva Milanovića Putinovim agentom. Hoće li se uopće prije Predsjedničkih izbora donijeti odluka o hrvatskom sudjelovanju u NATO-ovoj misiji potpore Ukrajini? RTL-ova reporterka Ana Mlinarić javila se uživo s Markova trga. Premijer Plenković kaže da ovdje želi izvesti stvari na čistac - tko je za, tko je protiv. Čini se da vladajućima odgovara ova tema u kampanji. S druge strane i predsjednik Milanović o ovome progovara tek sada, iako je samit u Washingtonu održan u srpnju. Ono što zapravo tvrdi Zoran Milanović danas, bila bi potpuna prekretnica u ratu u Ukrajini. Zoran Milanović tvrdi da će ova misija vojnike zemalja članica NATO-a slati izravno u Ukrajinu. To se do sada nije nikad dogodilo od početka sukoba. To bi bila prekretnica, svjetska vijest. No, to što tvrdi predsjednik ne piše ni u jednom javnom dokumentu, pa tako ni u deklaraciji koja je usvojena na NATO savezu", pojasnila je RTL-ova reporterka. Osvrnula se i na detalje skorog dolaska ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Dubrovnik