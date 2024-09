Treba li Hrvatska strahovati od Borisa? Provjerili smo koliko mogu narasti naše rijeke

Oluja Boris poharala je istočnu i srednju Europu i za sobom ostavila žrtve i katastrofu.

Pratimo situaciju na terenu i u Hrvatskoj. Naš reporter Boris Mišević uživo se javio iz Murskog Središća. "Našoj zemlji ciklona ne bi trebala donijeti ovako ozbiljne probleme. Što se tiče Murskog Središća, voda lagano ide gore. Sutra ili prekosutra trebao bi doći vodni val iz Austrije. Vjerujem da se sjećate prošlog ljeta, u kolovozu je ovdje bio rekordni vodostaj Mure", ispričao je naš reporter koji je potom razgovarao s Milanom Rezom, direktorom VGO za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na rijeci Dravi, Muri, malom slivu rijeke Plitvice, Bednje, Trnave i Bistre, možemo reći da imamo redovito stanje. Nismo bili u prilici proglašenja pripravnog stanja obrane od mjera. U ovom trenutku, na vodostaju u Murskom Središću imamo 270 centimetara, odnosno protok od 330 metara kubnih. Do rekordnih 543 centimetra fali više od metar i pol", rekao je Rezo.

"Bitno je istaknuti da vodostaje i protoke na rijeci Muri trebamo sagledavati šire. Prema prognostičkim modelima u ovom trenutku, u 19 sati, na smjeru iz Austrije u Sloveniju ulazi protok od 450 metara kubnih. Ako tome dodamo stotinjak, 150 metara kubnih, koje ćemo prikupiti na prostoru Slovenije, u utorak na području Murskog Središća protok od 550 do 600 kubika u sekundi. Što bi odgovaralo nekom vodostaju od 350 do 370 centimetara. U tom slučaju, morali bismo proglasiti pripremno stanje. Još uvijek imamo desetak centimetara do redovnih mjera obrana od poplava. Vodostaj bi bio do predzadnje stepenice u luci u Murskom Središću", nastavio je Rezo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom je usporedio situaciju u Hrvatskoj s onom u Europi i istaknuo da vjeruje da nećemo doživjeti slične katastrofe. "Što se tiče Mure, mogu garantirati sa sigurnošću od 99.9 posto da se tako nešto neće desiti. Na ovom djelu Murskog Središća imat ćemo pripremno stanje, eventualno redovne mjere obrane. Što se tiče Drave, imat ćemo vrh vodnog vala sa srijede na četvrtak, gdje ćemo imati 800 do 1.000 metara kubnih. Ako zbrojimo Muru i Dravu, na našoj mjernoj postaji možemo očekivati od 1.400 do 1.600 metara kubnih u sekundi, odnosno visinu od 350 centimetara. To znači da ćemo imati 1000 kubika manje nego u kolovozu 2023. godine", zaključio je Rezo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa