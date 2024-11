Misterij nestalog Butkovića: Navukao bijes Plenkovića i zakopao sjekiru s Milanovićem?

Ovako je govorio potpredsjednik Vlade i ministar prometa, prometa i infrastrukture Oleg Butković: "Nešto bih rekao ljudima, ali ne mogu kad me se snima." No, u posljednje vrijeme ministra Butkovića gotovo se ne može snimiti nigdje. Tako, uz premijera, nije bio ni na Danu poduzetnika, ali ni na skupovima HDZ-a.

U posljednje vrijeme nije ga vidio ni HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac: "Nismo se vidjeli u zadnje vrijeme, nismo…" Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ima drugo objašnjenje: "Čujte, teško je zapravo sve pokriti. Ja sam isto jučer bio u Sloveniji na Trilaterali, sutra isto imamo određene aktivnosti. Sigurno da i gospodin Butković ima svoje aktivnosti."

I dok, čini se, veće aktivnosti izbjegava, neke ipak ne može. Tako je ministar poljoprivrede Josip Dabro naveo da ga je ipak sreo: "S ministrom Butkovićem sam se vidio na Vladi. Nismo imali nekih posebnih tema, osim točaka dnevnog reda na Vladi."

Sam je, i nakon afera u Jadroliniji, prozvao šefa Uprave Davida Soptu. Podsjetimo, 20. listopada rekao je: "Gospodin Sopta je tu. O stanju u Jadroliniji razgovarali smo do kasno sinoć..."

Plenković se naljutio?

Čini se da se zbog Butkovićevih prozivki naljutio Plenković, iako je ministar obrane Ivan Anušić 20. listopada na pitanje postoji li sukob između Butkovića i premijera Plenkovića rekao: "Nema, nema sukoba. Niti je bilo sukoba. Zašto mislite da ima sukoba?"

Butković je u sukobu s Milanovićem iskoristio kravu Milovu, rekavši: "Neće meni tebe nitko uzet, ni Zoran, ni njegov rođak, ajde, ajde." No ratna sjekira je, čini se, zakopana, pa su se u Škabrnji srdačno pozdravili.

Predsjednik Milanović tada je komentirao Butkovića: "Čovjek je nakon nekoliko godina korektne komunikacije počeo malo divljati, izmišljati i optuživati me za stvari koje njegovi suradnici i šefovi rade pod normalno. To je s ljudske strane pogrešno i to je prošlo. Ne znam tko ga je na to nagovorio i zašto je to radio, ali nisam to doživio osobno, nimalo. Tako se ne radi posao."

A kako ga točno on radi, Butković je ovako govorio 12. srpnja 2022. godine: "Nastojat ću i sa svojim srednjim intelektualnim sposobnostima odraditi taj posao najbolje što znam."

Čeka li ga kandidatura za primorsko-goranskog župana, u HDZ-u tek trebaju odlučiti. On sam je poručio da je "dobar kandidat za sve." Koji je nekoć redovito znao stati pred kamere, no ni danas za izjavu – nije bio dostupan.

