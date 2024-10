Konačno dočekali! Od Zagreba do Siska za samo pola sata. 50 kilometara gradili 18 godina

Nakon više do 18 godina - završena je autocesta A 11 Zagreb- Sisak. Duga je gotovo 50 kilometara, a posljednja dionica gradila se od Lekenika do čvora Sisak. Ta je dionica duga 11,5 kilometara, na njoj je šest nadvožnjaka, a zbog močvarnog tla radio se nasip ponegdje visine i do pet metara. Ukupna vrijednost projekta je 440 milijuna eura. No još nije gotova spojna cesta kojom bi građani Siska, preko novog Odranskog mosta, direktno stizali na autocestu.

Umjesto toga izgrađen je privremeni spoj. Rok za dovršetak i tog dijela je rujan iduće godine. A što će ovaj dovršetak dionice značiti za lokalno stanovništvo Kristini Čirjak otkrio je načelnik Općine Lekenik, Ivica Perović.

Nakon što ste se provozali dionicom, kakvi su dojmovi?

"Mogu reći da smo svi koji smo prošli izuzetno zadovoljni načinom i kvalitetom kojom je napravljena, ali i sigurnosti koje će ova dionica pružiti od Zagreba do Siska. Svi smo naravno sretni jer smo to čekali dugi niz godina i sretni smo što smo to dočekali."

Možete li vjerovati da ste dočekali nakon toliko godina čekanja?

"Mogu. Sjećam se kad su se radile ideje. Radio sam u Ministarstvu prometa kad s radila prva dionica do Buševca, pa onda do Lekenika pa sada do Siska. Trebalo je određeno vrijeme, ali i određena financijska sredstva"

Što će ovo značiti za stanovnike vaše općine?

"Za stanovnike Lekenika, ali i Siska i Petrinje - jako dobra povezanost. Naši mještani rade i u Zagrebu i Velikoj Gorici. Brzina dolaska na posao i na fakultete. Osim toga i razvoj gospodarstva cijele sisačko-moslavačke županije."

Koliko će vam to skratiti putovanje?

"Od Lekenika do Zagreba je putovanje nekih 15 do 20 minuta, a do grada Siska će trebati nekih pola sata. To je izuzetno skraćeno vrijeme dolaska."

Koliko je bilo do sada?

"Do Lekenika je bilo nekih 40 minuta, a do Siska preko sat vremena, ali i ova autocesta znači povećanu sigurnost svih putnika, ali i rasterećenje državne ceste D36 koja je do sada bila izuzetno opterećena. Njom se dnevno kreće 20 tisuća vozila."

