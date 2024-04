Još jučer je Marijan Pavliček priopćio odluku predsjedništva stranke da njihova dva mandata neće HDZ-u. Pohvalio ih je odmah Nikola Grmoja i isprovocirao reakciju Vesne Vučemilović, koja je na predsjedništvu bila suzdržana.

"Ne dopuštam nikome da u moje ime sklapa protuprirodne saveze koji predstavljaju izdaju birača. Ne dopuštam nikome da me zbog takvog stava proglašava žetonom ili izdajnikom. Nikad, ali baš nikad neću dati svoj glas za bilo kakav savez sa SDP-om i Možemo", poručila je Vučemilović i time dala naslutiti da bi mogla biti dio moguće većine DP I HDZ-a.

Šef Suverenista, Marijan Pavliček, na to je komentirao:

"Bilo bi mi žao da postane žeton kao Hrvoje Zekanović. - Što ako podrži HDZ, hoće li biti izbačena iz stranke? - Sukladno statutu stranke, ako glasate suprotno odluci stranke, onda je jasno da sami sebe izbacujete. Ali nije bit izbacujete li sebe iz stranke nego je bit hoćete li sačuvati obraz - to nije na prodaju, a meni je žao ako je kolegica odlučila prodati to."

U Sabor je na prošlim izborima Vučemilović ušla na listi Domovinskog pokreta, dok je na čelu stranke bio njen brat Miroslav Škoro. Ovoga puta, preferencijalno na koalicijskoj listi Mosta i Suverenista.

"Svi zastupnici koji su izabrani van HDZ-a, obećali su narodu da će biti protiv HDZ-a i ovdje je sve čisto jasno", smatra mostov Miro Bulj.

Nezavisni zastupnik na listi Domovinskog pokreta obrušio se na zastupnike manjina koji su podržali Gordana Jandrokovića za šefa sabora. U Domovinskom pokretu protumačili su to kao pritisak na njih.

"U situaciji kada se odlučuje o Vladi u Saboru treba razmisliti da li su ti glasovi presudni", istaknuo je Željko Lacković, nezavisni zastupnik na listi Domovinskog pokreta.

Iz Domovinskog pokreta ostaju pri stavu da sa SDSS-om neće.

"Mogućnost da oni nekoga podržavaju iz Sabora, to je njihova stvar. Mi ne možemo nikome zabraniti da u Saboru diže ruke - za nas je neprihvatljiv bilo kakav dogovor u koji bi to bilo uključeno i zbog čega bi SDSS bio honoriran", kazao je Damir Biloglav iz Domovinskog pokreta.

I dok se čeka rasplet pregovora, ne miruju ni donedavne oporbene stranke. Iz SDP-a pozivaju na formiranje anti-hdzovskog bloka u saboru - Most Penavi i nudi mjesto predsjednika Sabora. Donedavni član Mosta, Nino Raspudić, jasan je:

"Veća je šansa da se poturčim po stare dane nego da podržimo HDZ - a ako se na strani ovoga što je bila antikorupcijska oporba u prošlom sazivu može postići neki dogovor, naše ruke su tu."

"Dvije su mogućnosti", kaže Gordan Bosanac iz Možemo: "Ili je to manjinska vlada SDP-a koju podržavamo mi, Most, manjine i druge stranke iz parlamenta. Ako to nije moguće, onda smo rekli, hajmo barem konstituirati Sabor, opet u toj formaciji, i na taj način donijeti ključne zakone."

"nezavisna platforma sjever, ukoliko se formira parlamentarna većina lijevoga centra - istu ćemo i podržati", kaže Matija Posavec, predsjednik Nezavisne platforme sjever. "S obzirom na sve što vidimo i gledamo, imamo još nešto vremena za sastavljanje parlamentarne većine."

Novi krug pregovora kreće u ponedjeljak.