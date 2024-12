Obrazovni sindikat najavljuje veliki mimohod, Stipić: 'Situacija u školama nikad nije bila lošija'

Šok, tuga i suze vladaju među svim zaposlenicima škole u Prečkom u kojoj se dogodila nezapamćena tragedija. Za ponedjeljak je najavljen veliki mimohod kroz Grad Zagreb koji je nazvan za sigurnu školu. Organiziraju ga tri sindikata, među njima i sindikat Preporod. Razgovarali smo sa Željkom Stipićem iz Sindikata Preporod.

"Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama i Sindikat Preporod organiziraju mimohod na kojem neće biti transparenata, neće biti parola, neće biti govora, bit će samo šutnja. Bit će šutnja jer smatramo da je šutnja najjača poruka u ovom trenutku, jer ovdje zapravo riječi su isprazne", kaže Stipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Trebamo izvući pouke'

Dodaje da će sigurno biti vremena za analizu.

"U ovom trenutku treba ponajprije biti u mislima i molitvama s onima koji kojima je najteže u ovom trenutku roditeljima nastradale djece roditeljima učenika kojeg više, nažalost, nema. I mislim da je to ono što treba. Naprosto moramo proći kroz to žalovanje, a onda kad to to prođe, onda ja se nadam da pouke koje ćemo izvući iz ovog slučaja će biti toliko duboke da se više nikad ovako nešto u ovoj zemlji ne dogodi", rekao je Stipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povjerenica Sindikata Preporod radi u ovoj školi i bila je u tom trenutku u školi. Stipić kaže da je u velikom stresu.

"Ono što sam doznao to se to dogodilo u trenutku kad je veliki odmor završavao da je na neki način taj napadač brutalno upao u učionicu. Kolegica i taj dječak odmah su stradali", rekao je Stipić.

Dodao je da je učiteljica pokušala zaštititi djecu. "Oni su odmah neposredno nakon toga izolirali sve zaposlenike škole na drugu stranu zgrade", rekao je Stipić.

'Zakazali su sve prosvjetne politike'

Komentirao je i poteze premijera Plenkovića o uvođenju sigurnosnih mjera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pitanje sigurnosti u školama je jedno složeno pitanje i na neki način to se već desetljećima postavlja, a ono čemu ja svjedočim, to je da zapravo situacija nikad nije bila lošija. Zapravo, naše škole su nezaštićene. To znaju svi oni koji su roditelji djece kad dolaze po svoju djecu. Dakle, nije to sad nešto novo", komentirao je Stipić.

Kaže da su svi zakazali. "Zakazali smo kao društvo. Sve prosvjetne politike. Mislim, ako znate kad roditelji šalju dijete u školu, on ga šalje ne samo da tamo nešto nauči, da ga se lijepo odgoji, on kad ga šalje na sigurno jer je to primarni refleks roditelja da mu dijete bude zaštićeno. A mi nismo to u stanju osigurati. Sve prosvjetne politike nam na tome padaju", poručio je Stipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je da je ozlijeđena učiteljica bila tri godine pred mirovinu. To je bio njezin posljednji naraštaj.

Sve o strašnoj tragediji u Prečkom čitajte ovdje.