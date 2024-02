Nema kraja problemima stanara i vlasnika poslovnih prostora u centru Karlovca. Sve ih se više žali na štetu nastalu zbog radova na obnovi. Karlovac provodi veliku rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije te obnavlja staru jezgru, a pri tom pucaju fasade i zidovi. Pukotine su se pojavile čak i na novim građevinama. Statičari tvrde da opasnosti od urušavanja zgrada nema, a iz Grada su obećali da nijedan vlasnik neće biti zakinut. Ali i da ne postoji mogućnost zaustavljanja obnove.

Iz Karlovca gdje se stanari i vlasnici prostora u centru grada žale na veliku štetu koja je nastala zbog javnih radova u staroj jezgri grada javio se RTL-ova reporter Boris Mišević.

"Nalazim se u jednoj sportskoj dvorani. Vlasnici se šale, jer kažu da imaju bolji odnos s ljudima iz drugog poslovnog prostora. Ovdje se vidi u drugi poslovni prostor", kazao je RTL-ov reporter koji je razgovarao s dva vlasnika. Na zidu se vide pukotine

Koje je rješenje, tko će to sanirati?

"Prebacuje se tu zapravo loptica, jer je prvo rečeno da je naručitelj radova u tom slučaju vodovod i kanalizacija i Grad Karlovac i da će oni sanirati štetu, no međutim, od nedavno se priča, zapravo dobili smo broj police osiguranja na koji se mi moramo javiti i moramo mi sami pokrenuti sve to", kazao je Mario Tomac, vlasnik oštećene nekretnine u Karlovcu.

"Nama su rekli da onaj tko nanese štetu, u ovom slučaju izvođač radova, bi trebao sanirati štetu", dodao je.

Kako komentirate procjenu statičara?

"To je situacija koja odaje neozbiljnost", kazao je Matija Volner, vlasnik oštećene nekretnine u Karlovcu.

"Moj stan je u raspadu. Statičar koji je došao pregledati stan je rekao da neće ulaziti u kuću jer je definitivno za rušenje. Ono što je neozbiljno je da u toj zgradi još uvijek živi šest ljudi. To je bio kaos. Sjedite u svojoj garnituri, tresete se vi, cvokoću vam zubi. To je jedan osjećaj neopisivi koji ne bih želio nikome. Nama su se pred očima otvorile rupe u zidovima. Ja sam cijelo to jutro pokušavao zaustaviti izvođača, no oni su išli dalje. Kako tada, tako i sada", kazao je Matija Volner.

Mario Tomac 11. mjesecu prošle godine, je kaže, upućivao, tada su nastala prva oštećenja. "Bila je zabrana radova, nisu nam to rekli već smo sami došli do tog papira. Dao nam je to nadzor iz Slovenije koji je zabranio radove. U principu, taj dan, kada se sva svita našla u mom prostoru, rekli su da postoji zabrana radova. Unatoč zabrani i taj dan kada su oni došli izvođač radova i dalje radi", kazao je.

Oštećenja su velika, kuće su stare, radovi se nastavljaju….