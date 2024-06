SLAB INTERES / Nude im plaću i do 2.000 eura, ali ni ona nije dovoljno privlačna za ovaj posao. Evo i zašto

Grad Makarska osigurao je smještaj, a plaća spasioca kreće od 1500 do 2000 eura. Kandidat mora ima od 18 do 35 godina i biti fizički spreman. Iz Crvenog križa koji ih obučava imaju i objašnjenje odakle manjak interesa. Problem je to na cijeloj obali, a kako je Makarska doskočila problemu pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Danas Dragane Eterović