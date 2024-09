Nova porezna reforma: Manje lokalnim čelnicima - više građanima! Hoće li tako i biti?

Tjednima se čeka Vladina porezna reforma. Udarit će i na lokalne čelnike jer će im se smanjivati porez na dohodak. No manje njima - znači više građanima. Gradonačelnik Zagreba pohvalio se 8. otvorenim vrtićem. 30 posto novca stiglo je iz EU sredstava, ostatak iz gradske blagajne.

Koja bi iduće godine mogla biti tanja jer država ide u porezne izmjene.

"Zadnji put kada se dizala osnovica naš je doprinos bio 50, 60 milijuna eura, sad ćemo vidjeti. Sigurno ćemo imati smanjenje prihoda u odnosu da te reforme nema. No ne možemo još reći koliko će to smanjenje biti, to ćemo moći reći idući tjedan", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Vlada će povećati osnovicu plaće na 600 eura i smanjiti stope poreza na dohodak, odnosno plaće. Grad Zagreb ima najvišu stopu, 23 cijela 6 posto, a od iduće godine trebala bi biti 22. Isto vrijedi i za Sisak u kojem je stopa tek nešto manja nego u Zagrebu.

"Vlada uporno populistički uvodi neke mjere koje financijski oslabljuju jedinice lokalne samouprave dok istovremeno zadržava stopu PDV-a 25 posto. Ja nisam u poziciji kao HDZ-ovi gradonačelnici da nazovem u Vladu i kažem treba mi toliko i toliko novaca", kaže gradonačelnica Kristina Ikić Baniček (SDP).

No poručuje da će porez na plaće smanjiti i više nego što će to tražiti Vlada pa bi prosječna plaća u Sisku, vjeruje, mogla rasti 35 eura. Druga SDP-ova gradonačelnica pita se pak - gdje je ta reforma.

"Ono što je neozbiljno je da su jedinice lokalne samouprave sada u pripremi proračuna, koji mora proći javno savjetovanje, a mi parametre nemamo", kaže Ivana Marković (SDP).

U Vladi su uvjereni da lokalni čelnici mogu podnijeti poreznu reformu jer im se proračuni i više nego dobro pune.

Podaci za prvih 8 mjeseci ove godine pokazuju da su, na primjer, prihodi Siska rasli 23 posto, Splitu 12, Dubrovniku 7 i pol, dok je Zagreb uprihodio 141 milijun eura više, odnosno 19 posto.

"Nije samo stvar inflacije. Stvar je dobrih gospodarskih pokazatelja i budući da je porez na dohodak primarni izvor prihoda lokalnih proračuna, Hrvatska ima rekordno nisku nezaposlenost", kaže Tereza Rogić Lugarić, državna tajnica u Ministarstvu financije.

Kako će finalno izgledati porezna reforma, ministar ne otkriva do ponedjeljka.

"Da ne izlazi to parcijalno, onda svatko tko nešto misli prokomentira to nešto s porezima, bit će to sve u redu", kaže ministar financije Marko Primorac.

No puno je toga iscurilo pa smo s poreznim stručnjakom napravili izračun koliko bi mogle rasti plaće. Ovo je primjer za samca koji živi u Zagrebu i zarađuje prosječnih 1500 eura neto.

"Povećanje osobnog odbitka sa 560 na 600 eura i smanjenje stope poreza s 23.6 na 22 znači 29 eura veće plaće. Dok taj izračun u Sisku na plaću od 1230 eura. Značilo bi uvećanje neto plaće za 17.5 eura", kaže porezni stručnjak Darko Augustinović.

Država ja dala pravo gradovima i općinama da sami snize porez na dohodak. Mahom oporbeni lokalni čelnici to su propustili. Sada bi i njihovi građani trebali osjetiti povećanje.

