izbori na vratima / Neslužbeno: Doznajemo kada će se raspustiti Sabor, a i kome je Plenković ponudio suradnju

U Banskim dvorima premijer Andrej Plenković je jutros okupio bliske suradnike, a onda i koalicijske partnere. Tema je, neslužbeno, bila datum raspuštanja Sabora zbog raspisivanja izbora. Najvjerojatnija je opcija raspuštanja 22. ožujka, kada kreće proljetna stanka, pa bi to ujedno bio i posljednji dan zasjedanja. Bude li tako, predsjednik republike bira datum izbora - a moguća je posljednja nedjelja u travnju, ili prve tri u svibnju. HDZ i dalje ne otkriva hoće li, kao i na prošlim izborima, predizborno koalirati s partnerima poput HSLS-a. Ispred središnjice HDZ-a javila se reporterka Ana Mlinarić. 'Premijer je stigao, a što se tiče datuma moramo ćemo pričekati kraj Predsjedništva. Ono što govore neslužbene informacije, je da ćemo danas znati više nego do sada. Ono što je sigurno je da će premijer danas izaći s vremenskim okvirom unutar kojeg vladajuća većina želi da se Sabor raspusti. Dobila sam potvrdu iz više izvora da će to sigurno biti prije Uskrsa. Do sada se spekuliralo s 22. ožujkom, iako neke informacije danas govore da bi to mogao biti 15. ožujka. Premijer će u izjavi reći više detalju oko pripreme stranke za izbore. HSLS-u je, doznajemo ponudio suradnju. Znat ćemo više, ali pričekajmo završetak Predsjedništva kada će premijer dati izjavu', kazala je RTL-ova reporterka. Osim HSLS-u, premijer je suradnju ponudio i Demokršćanskoj stranci. Otvorena vrata ima i HNS. O svemu će se odlučivati u idućim danima.