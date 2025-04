Nekim Hrvatima se smiješi i 3100 eura na računima: Provjerite jeste li te sreće!

Više od 230 tisuća mladih do navršenih 30 godina uskoro na svojim računima može očekivati povrat preplaćenog poreza.

"Prošle godine sam dobio nešto više od 2500 eura, što je bilo stvarno pozitivno iznenađenje. Općenito, svake godine povrat poreza mi dolazi kao neka vrsta poklona jer zaboravim da to treba doći i da to trebam dobiti. S obzirom na to da cura i ja dosta kasno planiramo godišnji odmor, onda to uglavnom ide u planiranje godišnjeg odmora", rekao nam je Tin Poz iz Zagreba.

Povrat poreza ove će godine sjesti na račune više od 800 tisuća građana.

Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, rekao je da su ove godine obradili 957.581 fizičku osobu, a njih 844.095 ostvaruje pravo na povrat poreza. Sveukupno se radi o 404,7 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mladi najviše profitiraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uzmemo li tako za primjer prosječnu neto plaću od 1.400 eura, oni do 25 godina dobit će 3100 eura. Oni od 26 do 30 godina primit će 1550 eura.

Većina ipak bez povrata poreza

Ivan Čevizović, predsjednik Hrvatske udruge poreznih savjetnika, pojasnio je: "Nikakav povrat poreza neće zapravo imati većina građana koji imaju plaću koja je svaki mjesec otprilike jednaka i koji su iskoristili sve svoje olakšice koje imaju prilikom isplate plaće, kao i stariji od 30 godina. Takvima je skoro sve obračunato kod isplate plaća."

Ravnatelj Porezne Božidar Kutleša najavio je da isplate kreću 2. svibnja: "Do kraja svibnja će se obaviti najveći broj isplata, s tim da će ovaj postupak trajati i nešto kasnije."

Ipak, postoje i oni koji su koristili olakšicu na koju nisu imali pravo. Oni će Poreznoj morati uplatiti razliku.

Čevizović objašnjava tko su oni: "Primjerice oni koji imaju puno drugog dohotka, kao npr. ugovora o djelu i sl., na koje se porez obračunava prilikom isplate po nižoj stopi, kada se zbroji sa svim drugim dohocima, primjerice plaćom ili samostalnom djelatnosti, možda završe u višem poreznom razredu pa budu morali i platiti određeni porez."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Takvih građana je više od 100 tisuća. Njima će Porezna poslati uplatnice, i morat će vratiti državi gotovo 30 milijuna eura.