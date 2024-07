VATRA SVE BLIŽE KUĆAMA / Neizvjesnost i strah u Skradinu: 'Majku i brata ne mogu dobiti, nitko se ne javlja'

Od jučer gori i kod Skradina, a kada se činilo da je požar lokaliziran, dogodila se nova buktinja. Zbog vjetra, vatra stalno mijenja smjer i sve je bliže kućama, a vatrogasci ni tamo ne uspijevaju pronaći rješenje. Nastavak neizvjesnosti i strah za živote i imovinu, mještane dovode do ruba. Neki već satima ne uspijevaju stupiti u kontakt s obiteljima. Davora Pajića, Rupe, pitala je naša reporterka misli li da vatra može prevaliti do kuća. 'A to samo Bog zna'. Na pitanje gdje su mu kuće, odgovara: 'U Rupama, majka i brat su tamo, ne mogu ih dobiti, zvao sam, ali ne nitko ne javlja... Nikoga ne puštaju'. Više u prilogu Nikoline Matošević