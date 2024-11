'ŠAMARANJE' NEKRETNINAMA / Ne stišava se rasprava oko Primorčevog stana: 'Ne bi mogla gledati u ogledalo od srama'

Zbog stana koji je kupovao s majkom, protukandidati u utrci za Pantovčak prozivaju Dragana Primorca. A on uzvraća - nećete me zaustaviti pa proziva Milanovića zbog njegova stana. Oštra pretkampanja pred kamerama nastavlja se i na društvenim mrežama. To što je kupovina stana u Splitu bila po zakonu, ne znači da moralno nije upitna poručuje i zamjenik gradonačelnika Grada Splita. 'Dragan Primorac je Plenkovićevo ogledalo, ja u to ogledalo ne bi mogla od srama pogledati na njegovom mjestu', rekla je kandidatkinja za predsjednicu Ivana Kekin. Više u prilogu Petre Mlačić Vučemilović Jurić.