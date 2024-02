SUKOB ZBOG STABLA / Nakon prijetnje dogradonačelniku Ivoševiću, izvođač radova s Gripa pušten da se brani sa slobode

Nakon ispitivanja u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, izvođač radova s Gripa Ante Bešlić pušten je da se brani sa slobode. Određena mu je mjera opreza, ne smije se približavati dogradonačelniku Bojanu Ivoševiću koji ga je prijavio za prijetnju nakon susreta u centru Splita. Početkom tjedna Ivošević i Bešlić sukobili su se kod zemljišta na kojem investitor Igor Kraljević planira gradnju. Ivošević je htio zaštititi stablo pod preventivnom zaštitom, no stablo je pod okriljem noći ipak oboreno. Ni jedan ni drugi danas nisu htjeli pred kamere. "Na teren nije izašla niti jedna inspekcija, niti drugi državni organi. Izašao je u ovom slučaja zamjenik Ivošević, on je radio posao drugih i umjesto da te druge institucije stanu na njegovu stranu, one nisu bile jasne. Zato je izuzetno važno, i važno je da oporba isto tako nedvosmisleno osudi ovakve činove i stane na pravu stranu to jest uvođenja reda", rekao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak. "Ja sam protiv bilo kakvog oblika nasilja, međutim ovo je još jedna dodatna sramota za grad Split samog gradonačelnika koji brani neobranjivo. Radionice koje je Marijana Puljak spominjala nisu urodile plodom. Ovakvo ponašanje zamjenika gradonačelnika po mom mišljenju je nedopustivo jer ovakav način komunikacije ne doliči jednom zamjeniku", kazao je splitski gradski vijećnik HDZ-a Tomislav Šuta.