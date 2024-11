IMA LI ZAINTERESIRANIH? / Najskuplja knjiga na Interliberu gotovo 18 tisuća eura: 'Neprocjenjivo, nisam to vidio 22 godine'

Na Interliberu već tradicionalno najviše ide prodaja knjiga po sajamskim cijenama po 5, 7 do 10 eura. No, rijetko se priča o skupocjenim primjercima koji isto nađu svog kupca. Najskuplja knjiga ove godine stoji gotovo 18 tisuća eura. 'U Hrvatskoj ima 3 primjerka s tim da je naš primjerak u najboljem stanju, u jednom je komadu, ima sve stranice i praktički su ove knjige neprocjenjive, ali opet kako živimo od trgovine, bez obzira što je to velik novac, smatram da je cijena knjige više nego povoljna. To nikad nisam vidio u 22 godine', rekao je voditelj antikvarijata, Daniel Glavan. Zato Daniel ovu 547 godina staru knjigu, odnosno inkunabulu, kako se nazivaju knjige tiskane do 1500 godine, inače čuva u sefu, daleko od sunčevih zraka. Sada je i na akciji.