Nakon hakerskog napada na KBC Rebro nestali su planovi za zračenje nekih pacijenata. Došlo je do nestanka podataka pacijenata. A onda novi problem. U bolnici u kojoj se liječi najveći broj onkoloških pacijenata u Hrvatskoj na jedan od najvrućih dana u godini na cijelom četvrtom katu glavne zgrade, zbog kvara nisu radili klima uređaji. Na njemu su smješteni najmlađi pacijenti. Dok se kvar nije sanirao nabavili su 18 prijenosnih klima.

RTL-ov reporter razgovarao je s Milivojem Novakom, pomoćnikom ravnatelja KBC-a Zagreb.

"Pedijatrija se nalazi, kao i u drugim velikim bolnicama, na najgornjem katu. Kada se ovaj ravni krov užari uvijek je ljeti bilo vruće, a sada imamo još gore vrijeme i klimu nego prije pet ili deset godina. Gore je bilo doista vruće. Naši strojari su u 10 sati detektirali kvar, rekli su da je riječ o cirkulacijskoj pumpi. Ona vjerojatno nije radila dan, dva prije i danas u 10 sati su rekli što ne valja. Nova pumpa je došla. HEP toplinarstvo je bilo tu i zamijenili su pumpu. U ovom trenutku puni se hladna voda, i ona će u idućih par sati proraditi", kazao je Novak.

Sustav je bio preopterećen, kaže, jer su temperature bile visoke. "Došlo je do kvara koji je riješen za devet sati", dodao je.

A kako je bilo najmlađim pacijentima? "Nije bilo medicinskog problema zbog vrućine, ali da im je bilo ugodno, nije im bilo. Pili su vodu, tuširali se i umivali. Srećom, to je samo jedan dio pedijatrije. Trećina pedijatrije je u rekonstrukciji, jedna trećina ima zasebnu klimu koja funkcionira dobro i to je srednja trećina tako da to nije puno" kazao je Novak.

Novak je kazao da što se tiče problema oko onkoloških bolesnika koji nisu mogli na zračenje zbog hakerskog napada da su svi uređaji u pogonu.

"Divno je čitati komentare ljudi koji o informatici i o funkcioniranju bolnice nemaju pojma. Zračenje svih naših pet uređaja je od danas u punom pogonu, zapravo od jučer, prekjučer. Jedan dio bolesnika je zakasnio malo sa zračenjem. Nitko nije puno. Od ponedjeljka je pogon u potpunosti pun. Oni rade u dvije smjene. Druga završava u 23,30. Radit će vikende, ovaj vikend zasebno i bit će sve OK", naglasio je.

