Nakon debakla na predsjedničkoj debati tijekom koje je često gubio misao i pričao besmislice, pitanje o katastrofalnom tv srazu s Donaldom Trumpom samo se nametnulo.

“Bila je to loša epizoda. Nema naznaka ozbiljnog stanja, bio sam iscrpljen. Nisam slušao svoj instinkt što se tiče priprema. Imao sam lošu noć. “ – opravdava loš nastup na predsjedničkoj debati, Joe Biden, predsjednik SAD-a

Veliki dio razgovora Biden je odgovarao na pitanja o svojoj sposobnosti da vodi zemlju i donosi odluke.

"Jeste li radili specifične kognitivne testove i jeste li išli na pregled kod neurologa, specijaliste?"

Biden: "Ne, nitko nije rekao da moram. Nitko nije rekao, rekli su da sam dobar."

"Biste li se bili voljni podvrgnuti neovisnoj procjeni koja uključuje procjenu koja uključuje neurološke i kognitivne testove i objaviti rezultate američkom narodu?"

Foto: Profimedia

Biden: "Gledajte, svaki dan imam kognitivni test. Svaki dan imam taj test. Sve što radim."

U intervjuu koji je trebao sanirati političku štetu i utišati sve glasnije pozive da mjesto prepusti nekom svježijem, Biden je negirao rezultate anketa prema kojima zaostaje za Trumpom u ključnim državama što nije bio slučaj na izborima prije 4. godine.

Biden: Ne vjerujem u to.

Vrijedi li rizika?

Biden: Mislim da nitko nije kvalificiraniji biti predsjednik ili pobijediti u ovoj utrci od mene. Gledajte, Trump je patološki lažac. Trump je, on je - jeste li ikada vidjeli nešto što je Trump učinio što je koristilo nekom drugom, a ne njemu?”

Dan prije intervjua održao je žestoki 17-minutni govor u Wisconsinu tijekom kojeg je opet pobrkao lončiće odnosno godine…

“Pobijedit ću Donalda Trumpa. Pobijedit ću ga ponovno 2020. Usput, ponovit ćemo to 2024.”

Foto: Profimedia

Iako svaki treći glasač demokrata smatra da se treba odustati od utrke, Biden to odbija. Stišću ga i veliki donatori stranke, no on kaže da će otići u samo jednom, poprilično malo vjerojatnom scenariju….

“ Ako se Svemogući Gospodin spusti i kaže 'Joe, izađi iz utrke', ja bih izašao iz utrke. No Gospodin Svemogući neće sići.” zaključuje američki predsjednik Joe Biden.

Početkom sljedećeg tjedna očekuje se i sastanak senatora i guvernera Demokratske stranke koji smatraju da se Biden treba povući nakon kojeg se očekuje novi pritisak. Bez obzira na ankete, poruke i zdrav razum - odluka je na Bidenu, koji, čini se, ide do kraja.