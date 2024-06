Od sljedećeg tjedna, uoči početka turističke sezone, kreće val poskupljenja. Od utorka poskupljuje gorivo. Iako se još trguje na mediteranskom tržištu, RTL doznaje da će od 2. srpnja najprodavaniji Eurosuper poskupjeti za 4 centa, na euro i 47 centi za litru.

Eurodizel će stajati euro i 42 centa ili 5 centi više, a najviše će poskupjeti plavi dizel - za 6 centa. Za litru će trebati izdvojiti 89 centi.

Davor Štern, naftni konzultant, komentirao je poskupljenje za RTL Danas.

"Burze su se malo probudile. Počinje se govorit o eventualnom širem sukobu na Bliskom istoku, između Izraela i Libanona, to bi bio puno jači udarac na cijene nego sukob u Gazi. I ono što je jako bitno ojačao je dolar. A ono što je bitno da su Hutiji u Crvenom moru postali izgleda gospodari toga mora, tankeri obilaze to u velikom luku i jasno da to poskupljuje cijenu prijevoza, poskupila je nafta na svjetskom tržištu", rekao je Štern.

