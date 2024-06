Nezapamćena poplava u Koprivničko-križevačkoj županiji, a Rasinje je zavijeno u crno. U poplavljenom podrumu stradala je žena (75). Nema kuće koja jutro nakon nezapamćenih bujica nije u blatu. Vatrogasci na terenu, a šteta nemjerljiva.

Reporter RTL-a Mario Jurič koji se već dva dana nalazi u Rasinju kaže da je već počeo popis štete.

"Nakon toga odlučit će se o elementarnoj nepogodi, a kad sve to završi, ako bude proglašena, na temelju toga će se moći dobiti kakva takva odšteta. Stanovnici, naravno, noć su proveli van svojih kuća, Nitko sinoć nije spavao", kazao je Jurič koji je razgovarao s mještankom Biljanom Sonjarić Škorjanec.

Voda je, kaže, bila do ulaznih vrata njene kuće, ali je su vrećama uspjeli spriječiti da ne uđe. "Nikad ovo nisam doživjela, ne pamti se ovako nešto. Osim što je pala velika količina kiše problem je zatvoreni kanal. Upozoravali smo, ali ništa", kaže gospođa Biljana.

Načelnik Rasinja Damir Kolman kaže da na neke stvari na koje se upozorava ne mogu odraditi. "Nisu u općinskoj domeni. Zna se tko održava kanale uz županijsku cestu. To je Županijska uprava za ceste", kaže načelnik te ističe da ovolike količine vode nije bilo 65 godina.

Kazao je da će odštete biti, ali za one koji su pretrpjeli štetu. "Ono što je dužnost općine, a to je da će sutra izaći Povjerenstva za procjenu šteta. Obići će sve koji su stradali, da će napraviti normalni zapisnik i normalne procjene štete. Mi ćemo nakon toga uputiti zahtjev na Županiju da se proglasi elementarna nepogoda i poslije toga Županija to odobri. Naravno da će onda biti prema vašoj procjeni, da će biti bit će nadoknađen jedan dio onoga što je već oštećen", kazao je načelnik Kolman.

