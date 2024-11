SKRIVIO VIŠE NESREĆA? / Načelnik policije ubio pješaka i pobjegao, sada se brani šutnjom: 'Nalazi alkohola u krvi još nisu došli'

U ovim trenucima na Općinskom sudu u Rijeci odlučuje se o određivanju pritvora za 70-godišnjeg Mirka Ružića, bivšeg načelnika primorsko-goranske Policijske uprave. I to jer je preksinoć na označenom pješačkom prijelazu naletio na pješaka, a onda pobjegao s mjesta nesreće. Ružić se dan poslije sam prijavio policiji, nakon što su ga tražili na nekoliko adresa. Jutros se na ispitivanju u Državnom odvjetništvu branio šutnjom. Njegov odvjetnik poziva se na to da je Ružić dosad neosuđivan, no nije tajna da je u posljednjih 20-ak godina skrivio više prometnih nesreća, ali ni za jednu nije odgovarao. 'Za sada nema alkohola, zato, zbog toga je kazneno djelo iz nehaja, njemu je vađena krv, nalazi krvi još nisu došli', rekao je njegov odvjetnik.