Murter odlučio, Toni Turčinov više nije njihov načelnik! O svemu se oglasio i on: 'Osjećam se slobodno'

Toni Turčinov više nije načelnik Općine Murter. Odlučili su tako sami građani na referendumu provedenom danas. RTL ekipa također je bila s otočanima, a uživo s terena javila se naša Nikolina Radić koja nas je izvijestila o detaljima kao i o potrebnom broju glasova da načelnik Toni Turčinov ostane bez svoje funkcije.

"Prebrojavanje glasova traje, slijedi standardna procedura, potrebno ih je odnijeti Izbornom povjerenstvu koje treba reći je li sve uredu s prebrojavanjem i tada će se znati službeni rezultati", izvijestila je Radić dodajući kako je od 1813 Murterina koji imaju pravo izaći na referendum to pravo danas ostvarilo oko 850 građana.

"Da bi Toni Turčinov bio razriješen dužnosti, potrebno je točno 605 glasova 'za' odnosno, trećina biračkog tijela trebala bi glasovati za to. Toni Turčinov prethodno je u jednom priopćenju poručio da sumnja u samu zakonitost ovog referenduma i to je uputio na Ministarstvo pravosuđa. Smatra i da će općinske projekte ugroziti to što će općina ostati bez načelnika do redovitih izbora."

Turčinov se u međuvremenu oglasio te je za RTL potvrdio kako su rezultati referenduma presudili da više nije načelnik općine.

"Poštovani Murterke i Murterini, hvala vam na ukazanom povjerenju do sada i svemu dobrom i lošem što smo skupa prošli. Nadam se da ste ovim izabrali najbolje za našu Općinu narednih 8 mjeseci i da će Općina do sljedećih izbora uspjeti pripremiti sve što je zamišljeno. Nakon dugo godina osjećam se slobodno,ali ujedno i tužno. Kroz naredna dva dana prestaje moja službena dužnost, iskoristit ću ih da završim započeto te se posvetiti obitelji koja je najviše propatila. Jos jednom,hvala na svemu", poručio je Turčinov.

Do sada je u Hrvatskoj bilo 47 lokalnih izbora, od čega njih 25 uspješnih međutim, tada su bila drugačija pravila - tražila se izlaznost 50 posto stanovništva, a sada je taj uvjet ublažen.

