SPEKTAKL NA SNIJEGU / Na Kupresu održana ski-alka, imaju i slavodobitnika: 'Savršeno, neopisivo!'

Umjesto na konjima, alkari na skijama! Nesvakidašnji prizori dolaze s Kupresa, omiljenog skijalištu Dalmatinaca. Tamo je održana peta Ski-alka. Poput one prave Sinjske, ima Upravu i vojvodu, a oni su odlučili da je pravo natjecanja ove godine imalo 20 skijaša alkara. Cilj je kao i kod obične Alke pogoditi 'U sridu'. Slavodobitnik Ski Alke ove godine je Ivan Hržić koji nam je rekao: 'Bilo je savršeno, neopisivo, lipo, šta da kažem! Svaki put kad pogodite u sridu i kad van pucaju mačkule i kad svira ta glazba pobjednička to vam je kao da ste već osvojili Alku, a još naravno poseban je osjećaj kad ste u sveukupnom zbroju bodova vi osvojili Alku." Kako je to izgledalo, pogledajte u videu