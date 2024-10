Modro zelenu Neretvu zamijenila je boja blata, a smeće putuje prema Jadranu

Posljednje poplave u BiH izazvale su ozbiljne posljedice i za rijeku Neretvu, donoseći sa sobom onečišćenje i naplavine. Ovaj problem osobito je vidljiv na jugu, gdje je Neretva potpuno promijenila boju i zamutila se. Ono što još više brine, su tone smeća koje plutaju prema Hrvatskoj. Ni vedro nebo čini se Neretvi ne može vratiti njen stari sjaj. Modro zelenu boju, zamijenila je boja blata. Proći će tjedni, a možda i mjeseci, kažu nam Metkovčani, da se sve vrati na staro.

"A evo što reći. Prije tjedan dana je bilo sve čisto. Izgleda ono više ko' ono u Africi, smeđa boja, a prije je bila ono normalno plava, čak čista. Moglo se vidjet kroz nju", kaže Gabrijel.

"To je katastrofa. Pa mislim to je za nevjerovati. Više ne možemo očekivati da kad kiša pada da će sve biti u redu. To je sve nepredviđeno i za meteorologe i za sve nas", kaže Zdravko. Ono što ih još više brine su opasnosti od naplavina koje rijeka nekontrolirano nosi prema svome ušću.

"Imamo ogromne količine naplavina koje je donijela rijeka Neretva iz susjedne države te ovim putem bi upozorio sve građane koji se koriste plovilima da obrate pozornost na naplavine", rekao je Andrej Pavlović iz Hrvatskih voda u Opuzenu. Neretvom plutaju i tone smeća koje će za nekoliko dana završiti u donjem toku a dio i u moru. Stručnjaci upozoravaju da se najveći val otpada tek očekuje.

"A vidite i sami sad Neretva kako ona mislim djeluje. To je neka bistra, mogao si je piti, na što je danas došla. Piti, ja sam je pio Neretvu nekada, ali mijenjaju se vremena", rekao je Boro. Bez obzira na probleme s rijekom, berba mandarina u dolini Neretve ide uobičajenim ritmom. Straha od poplava, a time i onečišćenja poljoprivrednih površina u ovom trenutku čini se, nema.

"Između ostalog napravljeni su ovakvi hidrotehnički objekti, kao što su ove brane, odnosno ustave koje sprječavaju prodor vode tamo gdje to nije potrebno. Imamo na maloj Neretvi imamo dvije ustave, odnosno dvije brane, to su ova ovdje u Opuzenu i imamo drugu to je na samom ušću, odnosno tamo gdje se mala Neretva ulijeva u more", kaže Željko Bijeliš, proizvođač mandarina. Zbog posljedica katastrofe u susjednoj Bosni i Hercegovini i urušavanja željezničke pruge, problem imaju u Luci Ploče. Dostava i otprema tereta vagonima u potpunosti je onemogućena.

"Dio roba ide za Bosnu i Hercegovinu, dio roba je u tranzitu, a ovo je, svaka luka je naslonjena na kraju dana na željeznicu i primarno tako svoju robu transportira iz luke i ovo je kao da vam je netko odsjekao ruke i noge", kaže Hrvoje Livaja, predsjednik Uprave Luka Ploče. Predloženo je nekoliko rješenja, no za svako od njih potrebno je vrijeme, pa će sanacija potrajati, a željezničkog prometa iz Ploča prema sjeveru do tada neće biti.

