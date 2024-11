Kirurg otkrio stanje mladog vojnika kojeg je prignječio kamion: 'Nažalost i dalje je kritično'

Borba za život mladog vojnika iz Petrinje odvija se u ovim trenucima u Kliničkoj bolnici Merkur. Svaki trenutak je bitan dok se obitelj nada vijesti o pronalasku odgovarajućeg donora jetre za hitnu transplantaciju koja bi spasila ovog 27-godišnjaka. Vojnik je teško ozlijeđen na zadatku, kad je po zapovijedi odvezao vojni kamion na tehnički pregled u Petrinju.

Pod nerazjašnjenim okolnostima kamion se bez vozača počeo kretati unatrag i prignječio nesretnog mladića na parkingu stanice zbog čega je hitno odvezen u zagrebačku bolnicu. U induciranoj je komi, a vrhunski tim liječnika brine o njemu u nadi da će svaki tren stići poziv o kompatibilnom donoru.

"Izrazito mi je teško u ovom trenutku i kao pripadniku oružanih snaga i kao zapovjedniku zbog tragične nesreće koja se desila našem pripadniku, našem kolegi Gromu tijekom obavljanja redovnih zadaća tehničkog pregleda. Stojimo uz obitelj, naše misli i molitve su uz obitelj te MORH i oružane snage RH daju bezrezervnu potporu u bilo kojem trenutku ako će to trebati obitelji i naše pripadniku kolegi Gromu", kazao je Mirko Muhek, zapovjednik Druge mehanizirane bojne Gromovi u Petrinji.

"Nakon obavljenog tehničkog pregleda 27-godišnji vojni djelatnik je parkirao kamion HV-a koji je iz neutvrđenih razloga krenuo unaprijed. U namjeri da ga zaustavi, potrčao je za kamionom koji e u tom trenutku udario u parkirani autobus i prignječio ga. Vojni djelatnik je u ovoj nesreći zadobio teške tjelesne ozlijede opasne za život", istaknuo je Dario Kačmarčik, glasnogovornik PU Sisačko-moslavačke.

Najnovije informacije vezane za zdravstveno stanje mladog vojnika priopćio nam je Danko Mikulić, specijalist kirurgije Kliničke bolnice Merkur

Kakvo je stanje pacijenta, kakve su posljednje informacije?

Došao je kod nas u utorak u večernjim satima nekoliko sati nakon te strašne nesreće nakon što mu je prva operacija pružena u Sisku. Kod nas je tijekom te noći u dva navrata operiran i možemo reći donekle stabiliziran. Ozljede su prvenstveno trbuha i prsnog koša. Nakon te inicijalne stabilizacije možemo reći da je nažalost i dalje kritično i dalje životno ugrožen, ali zahvaljujući naporima prvenstveno naših specijalista intenzivnog liječenja i kirurgije je stabilan.

Kad je riječ o transplantaciji organa, posebno jetre, kakva je situacija na KB Merkur? Kolika je uspješnost takvih operacija i koliko su uopće one zahtjevne za vaš tim?

Transplantacija jest jedan rutinski postupak u KB Merkur. Ponekad kod ovakvih teških ozljeda jetre doista doista može biti potrebna i transplantacija jetre. To je ekstremno rijetko i u takvim slučajevima je to potrebno učiniti ekstremno hitno. Ali imali smo takvih pacijenata i mogu reći da su uspješno uspješno liječeni.

Koja je procedura u Europi s obzirom na to da smo dio europske mreže, koliko to olakšava proces transplantacije i budi nadu ovoj obitelji?

Pa ne bih konkretno o ovom slučaju bez da dublje ulazim u nekakve medicinske podatke, ali možemo reći da kada je hitno potrebna transplantacija jetre, onda je Eurotransplanta, udruga osam zemalja 130 milijuna stanovnika kojoj Hrvatska pripada, velika pomoć i velika potpora, jer samo zapravo u takvom velikom bazenu potencijalnih donora možete relativno brzo naći odgovarajući organ za pacijenta kojem je on prijeko hitno potreban.

Kako svatko od nas može postati donori i registrirati se?

Kada se radi o transplantaciji jetre, pogotovo u ovakvim teškim i hitnim slučajevima, onda se onda to. prvenstveno odnosi na preminule donora, dakle PO hrvatskom zakonodavstvu svi smo potencijalni donori nakon smrti, ako se za života ne izjasnimo da ne želimo biti. Jedino što je važno da budemo svjesni toga i da svoje najbliže informiramo o tome, tako da u slučaju najgorega da oni znaju i da se u takvim slučajevima to donorstvo doista i ostvari i na taj način pomogne ljudima kojima je to neophodno potrebno.