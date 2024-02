U stravičnom požaru ostali su bez gotovo svega što su cijeli život stvarali. Šest mjeseci poslije, crni zidovi ponovno su bijeli, a zgarište je opet, topli dom. "Svaki dan mi je u mislima vatra i ono sve kaj je izgorilo. Sad je ovo sasvim drukčija kuća, sasvim drukčiji prostor", rekla je Mirjana Bradvić.

No, za to je trebalo dugih šest mjeseci radova. Njezin sin Mislav, bivši igrač Dinama se prisjeća se tužnog dana. "Zajedno smo bili u sobici bez prozora, bez vrata i u izgorjeloj kući, tako da je bilo dosta stresno. Ovo sad kako izgleda, to kao da je bila neka druga dimenzija te kuće u to vrijeme kada je izgorjela", rekao je Mislav.

Požar je izazvao kvar na laptopu, koji je u tom trenutku bio uključen u struju. Dom su uspjeli obnoviti zahvaljujući prijateljima, ali i Dinamovoj zakladi "Nema predaje", koja im je odmah uskočila u pomoć i donirala sav namještaj.

"Mislav i njegova majka odabrali su namještaj, donacija je u iznosu 10 tisuća eura i evo, pričekali smo par mjeseci dok je cijeli namještaj stigao, oni su sad uredili kuću i meni je jako drago da sve sad lijepo izgleda i da mogu normalno koristiti prostorije svog doma", rekla je Iva Cigrovskij, predsjednica Upravnog odbora Zaklade.

A još im je draže što su pomogli svojima. Mislav je nekadašnji Dinamov igrač, a njegov pokojni otac Marijan u dresu Modrih igrao je i protiv legendarnog Pelea. Vijest da će im Dinamo pomoći, emotivno su primili.

"Nisam plakala, uvijek sam se suzdržavala, ali kad sam to čula onda sam stvarno plakala. Jer to mi je, ipak su suprug i dečki bili u Dinamu, to mi je najljepši dar", rekla je Mirjana Bradvić.

Baš kao i Mislavu, koji je prvi put za Modre zaigrao davne 1993., sa svega 17 godina.

"I stvarno im ovim putem želim se zahvaliti. Nije Dinamo samo prva momčad i prvih 20 igrača - to je jedna obitelj koja pomaže i koja uskače u pomoć kad je najpotrebnije", rekao je Mislav. I baš zato što su im pomogli u najtežim trenucima, Dinamo će zauvijek biti njihova obitelj.