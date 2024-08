Miro Kovač o Severini i 'špijunu': 'To je zloćudno, vrhunjska svinjarija. Vučić želi pokazati tko je baja'

Srbija je objavila da je uhapsila navodnog hrvatskog špijuna, a Severinu su na granici sa Srbijom satima zdržavali i ispitivali.

U studiju RTL-a Danas o tome razgovarali smo s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovač.

Što se događa? Srbija potvrđuje ozbiljno uhićenje, a Hrvatska tvrdi da nema pojma?

Opet vrhunska svinjarija u Vučićevoj režiji. To je demonstracija moći; Vučić se osjeća dovoljno snažan. Krajem tjedna dolazi mu Macron, bio mu je Scholz, kao i kineski predsjednik, s Amerikancima dobro igra, daje municiju za naoružanje Ukrajincima. On vješto pliva u toj situaciji i misli da može s Hrvatskom ovako manipulirati i demonstrirati moć.

Kada je špijunaža u pitanju, obično se koristi tiha diplomacija, no ovo su na sva zvona najprije objavili Vučićevi mediji. Što se time htjelo postići?

Ne znamo što je posrijedi. Ako je bilo uhićenja, u normalnim okolnostima to bi se dojavilo drugoj strani, u ovom slučaju Hrvatskoj, i razriješilo u tišini. Ovako se to plasiralo prvo u medije, a da naša strana o tome, vjerujući Grliću Radmanu, ništa ne zna. To je zloćudno, manipulacija Vučića koji je u tome zaista majstor. Sjećamo se kad je vojni špijun, prije osam godina, uhićen Čedomir Čolović iz okolice Drniša. On se tada izvještio, manipulirao javnosti i prošlo mu je. Stvar je manipulacije i tajminga. Prije nekoliko godina pokušao je iz pozicije slabosti skrenuti temu. Sada je to demonstracija moći; smatra se dovoljno snažnim da Hrvatskoj pokaže tko je "baja". To nije samo odmazda za odvjetnika, nego je to cijeli sklop - i Crna Gora, srpski svet, zabran ulaska Crnogorcima - sve skupa ponaša se kao car srpskog sveta koji mu se tolerira i sa Zapada. Dolazi mu Macron, Scholz, Xi Jinping.

Ako na kraju ispadne da je Hrvat uhićen, kakvu reakciju očekujete od Hrvatske? Hoće li Hrvatska istjerati diplomate iz Srbije?

Hrvatska će morati pokazati da se s njom ne smije tako postupati. Hrvatska nije vreća za udaranje; tolerantna je zemlja i sa Srbijom želimo prijateljske odnose. To je stvar hrvatske vlasti i predsjednika, vanjske politike, i mislim da su na tom planu kompatibilni. Ne želimo previše dramatizirati jer time dodajemo vodu na mlin Srbiji i Vučiću. No, morat ćemo pokazati da se s Hrvatskom tako ne može postupati, imamo svoj ponos kao država.

Čemu maltretiranje Severine na granici?

To je šikaniranje, i ona je tu upala u igru Vučića. Kad je došla - to je dojavljeno. Dačić je ipak čovjek s iskustvom, vodi stranku, ali ne kreira politiku Srbije. Politiku Srbije, a to znam iz iskustva jer je bio moj kolega, kreira Vučić. Tako da je policija sigurno teoretski u nadležnosti Dačića, ali glavnu riječ ima Vučić. Šikaniranje dolazi iz tog kruga.

Može li Hrvatska zaštititi građane, jer ovo nije prvi put i vjerojatno nije ni zadnji?

Ovo je demonstracija moći. Ima dosta Hrvata koji putuju u Srbiju kao turisti ili poslovni ljudi, i ništa im se ne događa. Ima puno Srba koji rade u Hrvatskoj; lani je izdano 24 tisuće dozvola, sve funkcionira. Ali gospodin Vučić očito ne želi prijateljske odnose s Hrvatskom, već s Mađarskom. Želi održavati tenzije jer mu se to isplati. Pokazao je slučaj Srebrenice i rezolucije kad se zaogrnuo zastavom, što u Srbiji prolazi jer je nakon toga dobio lokalne izbore. Nažalost, ali nekorektno, to sigurno nije jamac za dobru suradnju u bliskoj budućnosti.

Što očekivati u sljedećim danima?

Očekujem da će Vučić slabiti svoje vanjskopolitičke uspjehe. Dolazi mu Macron, kupuje raketne sustave, sklapa partnerstvo s Francuskom u energetici, sklapa ugovor s francuskim HEP-om, i time će se hvaliti. Usput, radit će stvari s Hrvatskom koje su nekorektne; nije dobro, ali mu se očito tolerira. Mi ćemo morati kao Hrvatska pokazati da se s nama takve igrice neće igrati.

Što bi vi učinili da ste ministar vanjskih poslova?

Konsultirao bih se s vladom i donio odgovarajući odgovor.