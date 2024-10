Mirko Filipović otkrio ključnu stvar za specijalce: 'Najvažnije je čovjeku kontrolirati glavu i vrat'

Jedan od najvećih boraca svih vremena Mirko Filipović postao je volonter MUP-a. Obučavat će naše specijalce, interventnu i Antiterorističku jedinicu Lučko. Naš reporter Mario Jurič bio je u dvorani u kojoj Mirko Filipović brusi svoju snagu te je razgovarao s njim.

Bivši ste specijalac, sada obučavate druge policajce. Poseban osjećaj?

"Već smo danas odradili taj trening. Uglavnom bazične stvari one koje njima trebaju u poslu i da im pokažem pravilan način vježbanja. Kako dovesti svoje tijelo u fazu i u formu u fazu da se ne ozlijede."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivši ste specijalac? Obučavate specijalce? Kako je bilo vratiti se među svoje?

"Pa, lijepo je bilo. To je bilo na inicijativu mog velikog prijatelja i mog bivšeg zapovjednika Josipa Čelića i državnog tajnika gospodina Bilandžića. Oni su to sve zapravo pokrenuli cijelu tu priču. Pitali su me da li bi se odazvao tome. Ja sam se, naravno, sa zadovoljstvom odazvao zašto ne bi pomogao. To su moji dečki, iako sam znao često otići u Lučko, odraditi s dečkima trening itd. Oni su ovo željeli podići na jednu veću razinu. Doveli su specijalce iz cijele države te su pripadnici specijalne policije iz Splita, iz Rijeke, Osijeka i Zagreba."

Što je najvažnije za jednog specijalca, što mora imati?

"Sve mora imati, biti iznad svega vičan rukovanju s oružjem, mora biti tjelesno natprosječno spreman, mora poznavati osnove borilačkog sporta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što biste savjetovali prosječnom građanu ako je iznenada napadnut s leđa kako se obraniti?

"To su neugodne stvari, ali rušenje čovjeka s leđa je jedna od ključnih stvari u poslu specijalaca. I to je jedna od stvari koje će mi odraditi. Nekoliko stvari, ali isključivo bazičnih ćemo raditi i ako su u toj bazi jako dobri njima više od toga ne treba. Neke high kikove, neke boksačke dijelove, to ne. Maksimalno ćemo raditi prići čovjeku s direktom i srušiti ga dolje, onesposobiti ga za daljnju borbu, jer to je njihov posao i zahtjeva."

Kako to izgleda?

"Pa ja ću s njima raditi nekoliko stvari koje su po mojoj procjeni iz mog iskustva najvažnije. Znači, najvažnije je čovjeku kontrolirati glavu i vrat koji je najvažniji mišići na ljudskom tijelu. Kad je riječ o borilačkom sportu ili o nekom fizičkom sukobu ključna stvar je vrat. Znate ima jako puno ljudi koji su iznimno tjelesno snažni, ali im je vrat slab. Moram naglasiti da količina mišića u ljudskom tijelu određuje kvalitetu života. Što imate veći broj mišića svakodnevni život im je lakši. Ne govorim ja za fizički okršaj. Znači ako ga uhvatim za vrat - ima više načina, prvo ćemo raditi potezanjem dolje na giljotinu. Ako uspijem u giljotinu, on je tu neutraliziran. Imam polako gušenje. On će ostati bez svijesti. To nije bolno. Jednostavno ostanete bez svijesti."

Više pogledajte u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa