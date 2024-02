afera koja trese geodetski / Ministrica ne osjeća odgovornost, ali onaj koji je kriv - odgovarat će!

Policijski pretresi u Ministarstvu kulture. Zanima ih 3D snimanje zgrada nakon potresa, koje je proveo Geodetski fakultet. Po nalogu europskih tužitelja, pretraženi su i domovi najbližih suradnika ministrice Nine Obuljen Koržinek. Posao im je dodijelila ministrica, vlastitu odgovornost ne osjeća. Pretraženi su uredi i domovi ministričinih bliskih suradnika Davora Trupčevića zaduženog za projekt i šefa financija koji je novac isplatio. Prikupljanje dokaza odvija se u nastavku istrage koju provodi EPPO u suradnji s Nacionalnim policijskim Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave. A tada je iza rešetaka između ostalih završio dekan fakulteta Almin Đapo. Sumnja se u pronevjeru 1,7 milijuna eura europskog novca. U jednom trenutku planirali smo povući ta sredstva, nikad nisu angažirana europska sredstva. Putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) realiziramo smo više od 500 milijuna eura i u tom novcu za ovu namjenu ne nalazi se nijedan euro kuna ili lipa za tu namjenu. Nitko nema veći interes za istragom nego vlada koja je osnovala EPPO, a i osigurala novac za obnovu kaže premijer. "Sredstva za taj projekt, a to potvrđuje Ministarstvo financija, nisu korištena iz europskih fondova. No to ne znači, ako je bilo nekih nepravilnosti, da to ne treba istražiti. Da li je nadležnost Ureda europskog javnog tužitelja ili je to nadležnost državnog odvjetništva, eventualno Uskoka, to ću se kasnije vidjeti", kaže Plenković. Oporba tvrdi - vladajući žele da slučaj ako treba istražuje DORH, a ne europski tužitelji. Više pogledajte u prilogu Ane Mlinarić.